Ayuso actuará "con contundencia" si hubo mala práctica en el hospital de Torrejón

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que el Gobierno regional erradicará "con contundencia" cualquier mala práctica que se produzca en la atención sanitaria a los pacientes, tras la polémica por las grabaciones del CEO del hospital de Torrejón que pedía aumentar listas de espera para mayor rédito económico.

Ayuso ha afirmado que el Ejecutivo autonómico actuará "con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia", en defensa del sistema sanitario y los madrileños.

"Y ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses. Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia, desde la Comunidad", ha subrayado.

En su intervención, la presidenta madrileña ha mencionado el escándalo tras la publicación de la grabación de Pablo Gallard, CEO grupo sanitario Ribera Salud, que gestiona el centro, pidiendo aumentar las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables, una polémica que el Ministerio de Sanidad investigará para esclarecer si se han cometido irregularidades.

En el acto institucional, que ha vuelto a escenificar este año el choque entre Díaz Ayuso y el Gobierno con la celebración de un acto paralelo por parte de Delegación del Gobierno, ha afirmado que el hospital de Torrejón tiene "unos grandes profesionales", a quienes ha pedido "la máxima confianza".

"Porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida. Tenemos la obligación de no dejar a nadie atrás: a la infancia, a los mayores, a la discapacidad, al que no tiene recursos, al que lo ha perdido todo. A quien le va bien y también cuenta", ha aseverado en esta parte de su intervención dedicada a la sanidad madrileña.