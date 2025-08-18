Castilla y León rechaza ceder al Gobierno la gestión de los incendios porque "no habría más medios"

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha negado este lunes que esté sobre la mesa del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, la opción de elevar la situación de emergencia a nivel 3, que supondría ceder la gestión al Gobierno central, porque "es muy evidente" que "no se pondrían a disposición más medios" de extinción y "lo que cambiaría es que reportarían al ministro Marlaska".

En la rueda de prensa posterior a la reunión de seguimiento de los incendios, Carriedo ha asegurado que los equipos de extinción "serían los mismos" y ha afirmado que existe un "consenso generalizado" en que un cambio de nivel de emergencia no genera más medios, por lo que lo ha descartado, al entender que son los responsables de la Junta los que tienen un mayor conocimiento cercano del terreno.

Castilla y León ha expresado la preocupación por la evolución de los incendios forestales se centra actualmente en los que pueden saltar desde las provincias de Cáceres y Ourense, tras una semana en la que se han declarado 200 fuegos.

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado que los trabajos de la noche han sido favorables en los frentes activos por la mejoría de las condiciones meteorológicas, pero ha reconocido que vienen "horas y días de muchísima dificultad".

Fernández Carriedo ha actualizado la situación de los desalojados por los incendios forestales, 5.300 habitantes de 76 localidades de la Comunidad, donde preocupa la negativa de muchos ciudadanos a dejar sus poblaciones por el miedo a que las llamas lleguen y no sean defendidas por el operativo.

El portavoz castellanoleonés se ha mostrado comprensivo con el sentir de estas personas que se niegan a dejar sus casas, pero a la vez ha reclamado a todos los ciudadanos la "máxima colaboración" con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los técnicos desplegados sobre el terreno, porque son los que conocen la situación de riesgo.