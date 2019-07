El presidente del PP, Pablo Casado, le ha dicho al candidato a la Presidencia del Gobierno; Pedro Sánchez, que actúa como un "trilero", ocultando a quienes espera sean sus socios de Gobierno y pretendiendo responsabilizar a la oposición de su falta de apoyos.

"¿Hasta cuándo va jugar al juego de trileros ocultando la bolita amarilla, la bolita de Bildu e intentando ocultar la bolita morada?", ha preguntado Casado en su intervención en el debate de investidura.

Casado ha planteado que, esta mañana, Sánchez se ha limitado a presentar un "trampantojo electoralista" sin llegar a plantear un proyecto de gobierno, ni aclarar con quién quiere gobernar: "Ha pasado dos horas hablando sin ver al gran elefante morado con lazo amarillo en mitad del hemiciclo". El objetivo de Sánchez ha sido, según Casado, "ocultar" sus verdaderas intenciones tras una máscara de "falsa moderación" y una actitud de "repartidor de carnés de centristas".

Así le ha reprochado que "reniegue de sus socios" de Podemos, los independentistas de Cataluña y los extremistas de Navarra, y que además busque la abstención de Bildu y de Arnaldo Otegi que fueron sus socios en la moción de censura y ahora "no pueden decir que se arrepientan de haberle hecho presidente".

Por ello, Casado asegurado que su partido votará en contra en la investidura y asumirá el papel de "leal oposición y urgente alternativa de gobierno".

Sánchez acusa a Casado de usar Cataluña para disfrazar su deslealtad a España

Por su parte, Sánchez ha reprochado a Casado que utilice a Cataluña y a los catalanes para "disfrazar su enorme deslealtad a España votando en contra de la única alternativa de Gobierno".

En su turno de réplica, el candidato socialista ha recordado a las fuerzas independentistas que no tienen una mayoría social para imponer sus tesis en Cataluña por lo que están "obligadas" a abrir un proceso de diálogo. "Los catalanes tienen que hablar con los catalanes y los independentistas deben reconocer que hay una parte no nacionalista en Cataluña que quiere permanecer en España", ha subrayado.

Sánchez también se ha referido al Estatut que, ha dicho, "tiene un problema de origen, y es que fue recortado por el Constitucional pero previamente fue validado por el pueblo catalán".

Por tanto, ha admitido, que hay un "problema político" que hay que resolver y ha insistido en que el PP no quiere hacer nada para solucionarlo. "Ustedes, señor Casado, viven del conflicto territorial y buscan del conflicto el rédito electoral", ha aseverado.

"Que lo haga Cs o la ultraderecha tiene un pase pero que lo haga el PP que ha gobernado con el PSOE cuarenta años de democracia me parece una hipocresía monumental", ha dicho. Y les ha recordado a los populares que prueba de ese conflicto es que solo tienen una diputada en Cataluña.

Casado: "No es de fiar" y es "una prolongación" del proyecto de los independentistas

Casado ha tendido la mano a Sánchez para lograr pactos en asuntos de Estado, pero ha cerrado cualquier posibilidad de apoyar su investidura como presidente del Gobierno porque "no es de fiar" y es "una prolongación" del proyecto rupturista de los independentistas.

En su turno de réplica en el debate de investidura, Casado ha insistido en que los actos de Sánchez han demostrado que carece de la coherencia suficiente como para saber que va a cumplir lo que ha planteado en su discurso para intentar conseguir la confianza del Congreso.

"Usted no es una persona de fiar", ha espetado al presidente del Gobierno en funciones, al que ha reprochado que amenace con ir a nuevas elecciones si el PP no se abstiene y que no haya hablado de Cataluña en su discurso de investidura.

A Sánchez ha hecho responsable de no evitar "que la ilegalidad siga campando a sus anchas" en esa comunidad, al tiempo que le ha criticado por comentar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que lo que ocurre en Cataluña es un problema político.

Al mismo tiempo, ha recordado que Torra dijo la semana pasada que Sánchez fue presidente gracias a los votos de los independentistas. "Ese es el elefante en el hemiciclo, lo que usted no quiere reconocer", ha añadido antes de insistir en que Sánchez "no está a la altura para ser investido porque sigue situándose en el lado equivocado de la historia.