Los partidos se disputan la representación de seis diputados en Córdoba en estas elecciones generales. Unos comicios que, si ya de por sí parece que quedan demasiado lejos los asuntos locales, en esta ocasión con la situación de Cataluña el debate se aleja cada vez más de lo local.

Sin embargo, los candidatos volverán a patearse la ciudad y los municipios a la caza de un voto cada vez más disputado. Porque estas son quizás las elecciones más inciertas en las que se plantean muchas dudas y en las que todo puede pasar.

Por el momento el punto de partida lo ha marcado la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que deja una situación diferente al actual. Así el PSOE lograría tres diputados, uno más de los dos que tienen ahora, y lo haría a costa del PP, que se quedaría con un único representante. La representación en el Congreso de los Diputados no cambiaría para Unidas Podemos y Ciudadanos, con uno cada uno. Y, frente al ascenso de Vox, el CIS cree que este partido no lograría escaño por Córdoba. De hecho Córdoba y Huelva son las dos únicas provincias de Andalucía en las que el CIS no ve posibilidades a Vox.

Esto, sin embargo, contrasta con la masiva respuesta que tuvo el mitin que Santiago Abascal ofreció en el Palacio de Congresos y que desbordó todas las expectativas con centenares de personas en la calle. Los partidos arrancaron ayer la campaña sin la ya tradicional pegada de carteles, a la que solo permaneció fiel Vox.

El candidato al Congreso de los Diputados por el PP, Andrés Lorite, eligió el Hotel Hesperia para lanzar su mensaje, que pasa, según Lorite, por elegir entre dos alternativas: un Gobierno de Pablo Casado que vele por la unidad y la igualdad de los españoles” y otros “Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado en independentistas y los amigos de los terroristas”. El PP, según Lorite, “es el único que tiene un programa propio para España y para Córdoba”. Los populares ya se han dado un baño de masas con la visita de Pablo Casado y esperan seguir movilizando a su electorado.

El ministro de Agricultura y candidato del PSOE al Congreso, Luis Planas, eligió la plaza Abades para empezar la campaña electoral. Los socialistas también ven dos modelos entre los que hay que elegir el próximo 28 de abril:el del progreso o el de la involución, según se afanan en repetir los candidatos en la precampaña, unos mensajes que se intensificarán ahora. Pedro Sánchez también ha estado aquí en la precampaña en un acto igualmente multitudinario.

La situación de Unidas Podemos es bastante extraña en esta campaña electoral. El bloque IU y Podemos está roto a nivel local y así se ha demostrado al ir en solitario en las municipales. Y esa ruptura se nota en la poca presencia y actos de la candidatura en Córdoba.

De hecho, por el momento no ha pasado por aquí ninguno de los líderes nacionales de IU ni Podemos y, según el avance de las agendas de los candidatos, no está previsto. Ganemos en común, eso sí, ya ha anunciado que hará campaña por la confluencia Unidas Podemos. La formación eligió la plaza de la Corredera, donde la candidata Martina Velarde dio el pistoletazo de salida.

Ciudadanos pidió por primera vez el voto desde su sede de manos de su candidato al Congreso, Marcial Gómez.

La formación naranja es, sin duda, una de las que tiene más posibilidades de crecer en estos comicios aunque el CIS lo deja con un único representante. El partido está reivindicando el cambio andaluz y el cumplimiento de las promesas como uno de sus grandes avales para convencer al electorado. Gómez, además ya no es un completo desconocido para la mayoría tras cuatro años en el Congreso.

La representación que pueda obtener Vox es, sin duda, una de las grandes incógnitas de esta campaña y, aunque no lo digan en público, una de las grandes preocupaciones de los partidos, sobre todo para los de centro derecha. Los de Santiago Abascal se reunieron en su sede con su cabeza de lista al Congreso, José Ramírez del Río y fueron los que se mantuvieron fieles a la tradicional pegada de carteles en el centro de la capital.

En total 648.769 cordobeses están llamados a las urnas en estas elecciones generales. De ellos, un total de 22.901 lo harán por primera vez en unos comicios generales. Los partidos se la juegan con un voto cada vez más disputado y que cada vez se decide más en el último momento. La campaña, por tanto, será intensa y definitiva para lograr captar al indeciso.