Alfonso Rodríguez Gómez de Celis lo ha sido todo en política, menos alcalde, diputado y ministro. Estuvo a punto de ser el sucesor de Alfredo Sánchez Monteseirín en la Alcaldía de Sevilla, pero aquello se frustró. Será diputado este domingo cuando se conozca el resultado de las elecciones generales. Es el segundo de la lista del PSOE en Sevilla, donde los socialistas sólo saben arrasar. ¿Se ve de ministro? Asegura que no lo ha pensado y que, en política ya no tiene anhelos.

–Un presidente socialista al que las encuestas dan como vencedor y con una estrategia de campaña que rehuye de la confrontación. Susana Díaz optó por una fórmula similar y acabó regular.

–Hay similitudes. Los dos son presidentes y los dos son el adversario a batir. Parte de tu tiempo lo tienes que dedicar a gobernar. Apareces ante la ciudadanía de una manera distinta. Pero hay notables diferencias. En el 2-D no había irrumpido Vox. Ahora toda la sociedad es consciente del peligro. Y una diferencia fundamental es la movilización. Unas autonómicas solas movilizan menos que unas generales. Estos factores van a hacer que el PSOE sea la primera fuerza, pero hay un riesgo de que las tres derechas sumen y ocurra lo mismo que ha pasado en Andalucía.

–¿Este escenario favorable no puede hacer que potenciales votantes del PSOE se queden el domingo en el sofá?

–Siempre es mejor ir el primero en las encuestas que el segundo. Hay una denominación sociológica que se llama el caballo ganador. La gente quiere apostar por algo que entiende que puede ser útil y que pueda ganar.En este caso es el PSOE. El único partido que puede frenar a la ultraderecha y que las tres derechas no sumen es el PSOE. Es el único que propone un modelo moderado.

–¿Qué ve más cerca, que sumen las izquierdas o las derechas?

–Espero que el PSOE gane con suficiencia para tener un gobierno en solitario y desplegar, tras un acuerdo con el resto de fuerzas políticas, un programa fundamentado en la justicia social y la igualdad. Que el país siga creciendo, pero que vayamos redistribuyendo ese crecimiento.

–Pablo Iglesias insiste en entrar en un Gobierno de coalición.

–Entiendo que lo pretendan. Nosotros pretendemos gobernar en solitario, pero en coalición con la sociedad. Integrar a independientes progresistas de prestigio. No un gobierno 100% PSOE.

–¿Con quien se sienten más cómodos pactando dentro del actual arco parlamentario?

–Hemos presentado en torno a 30 convalidaciones de decreto en el Congreso. Cuando llevábamos 26, el 40% los apoyó el PP, el 50% los apoyó Ciudadanos y el 60% o el 70% los votó Unidos Podemos. Hay algunos que los hemos sacado con el apoyo de PPy Ciudadanos y no con el de Podemos. Es necesario gobernar pensando en la mayoría y grandes pactos de estado como el de la violencia de género o por la educación.

–Eso es justo lo que contesta Juan Marín cuando se le recuerda que es vicepresidente de la Junta con los votos de Vox. Se aprueban muchas cosas por unanimidad, pero la investidura hay que sacarla.

–Pretendemos sacar la investidura, pero gobernar en solitario.

–¿Se puede equiparar un pacto con Vox con un pacto con independentistas catalanes y vascos?

–Pero nosotros no tenemos ningún pacto con los independentistas. PPy Ciudadanos sí han pactado expresamente con Vox. Ciudadanos pactó la Presidencia del Parlamento de Andalucía. Pero ha que distinguir dos ejes. En el eje España unida o independencia estamos posicionados claramente con la unidad de España y la defensa de la Constitución. Pero es que hay otro eje, el izquierda derecha. Si para sacar a dos millones de niños de la pobreza y sacar un decreto de aumento de la renta familiar por hijo a cargo nosotros acordamos con partidos de izquierdas es lo normal.

–¿Aunque sea ERC?

–Sea quien sea. Pactar para sacar a los niños de la pobreza dentro del ámbito de la izquierda no tiene nada que ver con la independencia. Lo mismo ha hecho el PP en el País Vasco con Bildu. Hasta 101 veces han acordado cosas con los que ellos denominan proetarras. Maroto no sólo acordó los presupuestos, si no que dijo que estaba muy orgulloso. La derecha y la ultraderecha pretenden mezclarlo todo. La independencia de Cataluña no se va a dar. Ni va a haber un referéndum. Eso lo saben las tres derechas y los independentista, pero hay quienes quieren que el conflicto se eternice. Nosotros pretendemos que el conflicto se resuelva.

–¿Cree que las acusaciones de PPy Cs sobre sus pactos con independentistas tienen efecto entre los ciudadanos?

–Habrá un sector de personas situadas en la derecha y la ultraderecha al que esto le valdrá como argumento. Pero estoy seguro de que, intimamente, el 100% de los españoles saben que es mentira. Los españoles vieron que, cuando los independentistas declararon la independencia, Pedro Sánchez y el PSOE estuvieron ahí. Defendiendo la aplicación del 155 y, por tanto, la unidad de España. No pactaremos jamás con los independentistas nada que tenga que ver con la independencia o un referéndum. De hecho, por eso se convocaron las elecciones. No aprobaron los Presupuestos porque no cedimos ante eso.

–Las victorias del PSOE se han cimentado siempre en Andalucía y Cataluña. ¿Confían en repetir?

–Sí. Confío en que seamos, casi como siempre, la primera fuerza en Andalucía y volvamos a serlo en Cataluña.

–En Dos Hermanas, bastión del socialismo, el resultado de las últimas andaluzas estuvo muy por debajo de lo habitual.

–En Dos Hermanas y en toda Andalucía, ¿no? Hubo una gran abstención de la izquierda y una gran movilización de las tres derechas. Lo que pretendemos ahora es que no se repita.

–En el mitin previo al inicio de campaña, en Dos Hermanas, Francisco Toscano hizo un recorrido por el resurgimiento de Pedro Sánchez con la perdedora de las primarias en primera fila. ¿Iba con segundas?

–Eso lo tendría que contestar él. Pero me atrevo, porque lo conozco bien, lo admiro y lo respeto. Lo que trataba de proyectar Toscano era que Sánchez es una persona de firmes condiciones. No es fácil hundirlo psicológica, moral y personalmente. Es una persona fuerte y que se sobrepone.

–¿El resultado del 28-A condiciona el futuro de Susana Díaz?

–Nos condiciona el futuro a todos. En Andalucía no estamos pensando en eso. Pensamos en ganar las generales, las municipales y las europeas. Cuando lleguen los tiempos orgánicos hablaremos. Los socialistas sevillanos siempre hemos tenido un gran resultado porque hemos sabido diferenciar bien los tiempos electorales de los orgánicos.