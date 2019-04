Luis Garicano: "El programa económico de Vox está hecho de ocurrencias y el de Sánchez es el tercer mandato de Zapatero"

Luis Garicano (Valladolid, 1967) es el responsable del área económica de Ciudadanos, y es candidato del partido naranja a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo.

-Se ha hablado muy poco de economía en esta campaña de las elecciones generales, ¿comparte esta valoración?

-Sí, a pesar de que es uno de los grandes retos, porque tenemos una desaceleración económica muy clara en todos los datos y, sobre todo, una incertidumbre política en todo el mundo. Por esto hay que plantearse si la política económica que está aplicando este Gobierno es correcta, y mi respuesta es que no.

-¿Por qué no?

-Se parece a lo de Zapatero, es una política de nuevos ricos: ahora tenemos dinero y lo vamos a gastar en más estructura. Tenemos un déficit estructural del 3%, que es muy alto y se está incrementando con estas medidas, es como si Sánchez quisiera un tercer mandato para Zapatero. Son políticas que no vienen respaldas por ingresos estables y se olvida de las reformas que España aún necesita.

-En el caso de desaceleración o de recesión, la deuda pública española sería muy preocupante.

-Y el déficit. Y la política monetaria ya ha dado todo de sí, de modo que no habría muchos instrumentos para combatirla. Cuando la economía está creciendo, es el tiempo de prepararse para las vacas flacas. España debe prepararse de dos maneras. Una, haciendo unas reforma de la economía y segundo, yendo a una senda de gasto mucho más ajustada. Hay que eliminar una cantidad enorme de gasto superfluo, como se está haciendo en Andalucía. Estamos haciendo aquí lo que prometemos que vamos a hacer en España.

-Eso es cierto, pero el Gobierno andaluz también constata que falta financiación en sanidad y en dependencia.

-Sí, pero hay que reorientar el gasto. Dos ejemplos. El programa de refuerzo educativo de la Junta que ha puesto Imbroda en marcha cuesta 12 millones de euros, de los cuales 10,5 son de fondos europeos. Ha habido mucho dinero que no se ha estado utilizando. 900 millones de euros de los programas de empleo estaban sin ejecutar por los gobiernos socialistas.

-Y a la vez proponéis un descenso de los impuestos. Son dos piezas por encajar casi en el mismo espacio.

-Sí, pero sigue habiendo mucho gasto superfluo. Está el caso de las diputaciones, para las que seguimos pidiendo la supresión en nuestro programa electoral. Porque, además, es erróneo que las diputaciones sean las que dan dinero al mundo rural. Ocho de cada 10 euros se despilfarran, se quedan en la diputación misma, sirven para alimentar la red clientelar. En muchas de estas áreas ha habido tan poco esfuerzo, que habrá dinero para las dos cosas, para mantener una senda de gasto y para reducir impuestos.

-¿Hay límite para el descenso de impuestos? Es que parece que cuanto más, mejor. Vox casi los suprimiría todos.

-Claro que tenemos un límites, en Ciudadanos creemos en el Estado del bienestar. Creemos en la sanidad pública y en la sanidad pública, y es verdad que hay competidores en la derecha que no creen en estas cosas. Pensamos que se debe hacer la reducción, sin alterar estas dos prioridades.

-España recauda, sin embargo, menos que otros estados europeos.

-La estadística indica que es así, pero también muestra que los tipos impositivos de España no son más bajos. No es que tengamos los impuestos más bajos, si no que se recauda menos por fraude, por economía sumergida o por picaresca, pero eso no significa que haya que subir los impuestos. Y es evidente que en el futuro hay que dotar de financiación a las pensiones.

-Lo de las pensiones quizás sea el problema más grave al que se enfrenta España a medio plazo.

-Sí, los del baby boom comienzan a retirarse en 2023. Nosotros pensamos en el corto, medio y largo plazo. En el corto hay que asegurarle a los pensionistas que sus pensiones se van a pagar y que se va a mantener su poder adquisitivo. En el largo plazo, todo es la economía, es fertilidad, de ahí nuestro apoyo a las familias con medidas fiscales, educativas y a la conciliación. Y hay que aumentar la productividad y esto es invertir en educación y capital humano. Por cierto, aquí en Andalucía con el paro juvenil que hay, 145.000 jóvenes se han quedado sin plazo de FP.

-¿Y el medio plazo?

-Hay varias medidas. Queremos que, quien lo desee, pueda compatibilizar la pensión con el trabajo. Profesionales que se jubilen, pueden cobrar la pensión, trabajar y tributar a la vez. Es mejor para todos, para él, para Hacienda y para la Seguridad Social. Y el segundo cambio es la transparencia y la claridad. Montoro prometió mandar aquellas cartas que nunca mandó, hay que saber con qué pensión contamos y el sistema debe ser más transparente. Y hay otros planes, como en el Reino Unido, en el que el Estado te pone una parte del salario en un plan, siempre que se desee.

-¿Usted se sentiría cómodo de ministro en un Gobierno de coalición durante estuviese Vox?

-El encargo que tengo de la ejecutiva de Ciudadanos y de Albert Rivera es trabajar en Europa, no contemplo eso ahora, en serio, y además soy uno de los candidatos de la Alianza de Demócratas y Liberales para presidir la Comisión Europea.

-Reformulo: ¿Ciudadanos se sentiría cómodo con ministros de Vox en un mismo Gobierno?

-Cito lo que ha dicho Albert Rivera, su preferencia es que no estuvieran, porque hay diferencias muy grandes en asuntos europeos, temas de mujer, de violencia de género, todo lo relacionado con las libertades sociales. Y además hay ocurrencias sobre el patrón oro, el uso de armas... me parece que es un partido de ocurrencias.

-¿Cómo casa eso con lo que ocurre en Andalucía?

-Aquí tenemos un acuerdo de Gobierno con el PP. Eso puede ser así en España, y ofrecerle a otros partidos que nos apoyen o no nos apoyen si ellos lo desean.

-Ofrecerles apoyar un Gobierno de cambio desde fuera.

-Sí.

-¿Se ha leído el programa económico de Vox? ¿Qué le parece?

-Es un programa hecho a base de ocurrencias, no es sólido. Quieren eliminar, por ejemplo, Vigilancia Aduanera, han hablado del patrón oro... son cosas medio pensadas.

-¿Y el del PP?

-Les falta voluntad de realizar reformas para modernizar España.