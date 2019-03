El presidente del PP, Pablo Casado, acusó este sábado en Mérida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el "responsable" de lo que ocurre en Cataluña, donde le sorprende que no se haya "intervenido" ya para que "dejen de incumplir la ley".

"Lo de Torra ya llegaremos nosotros y lo arreglaremos", aseguró Casado, para quien Sánchez es el que ha dejado que el presidente de la Generalitat "siga ahí" y los independentistas "comanden en toda España".

Casado recalcó que Torra es una persona "incapacitada para gobernar"; "un tío que pide la guerra civil eslovena para Cataluña, que dice que somos hienas carroñeras con taras en el ADN por hablar español, creo que se define". Y recordó que "Sánchez ha dicho que no descarta dar los indultos a los presos golpistas, no descarta la autodeterminación de Cataluña y no descarta seguir negociando con relatores internacionales".

Asimismo, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, afirmó que la retirada de la simbología independentista de la Generalitat "es una victoria de Ciudadanos", y criticó que Sánchez "no ha movido ni un dedo" para que se quitaran estos símbolos.

En su visita a Villafranca del Penedés, Arrimadas destacó que "hemos sido nosotros los que hemos tenido que ir a la JEC a defender los derechos de millones de catalanes" porque "Sánchez sigue mirando a otro lado, no quiere molestar a sus socios". En este sentido, denunció que el PSC, que gobierna en Villafranca del Penedés, "permite que haya propaganda separatista en la fachada del Consistorio".