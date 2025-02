Podemos elegirá en abril a su líder ante un posible adelanto electoral

Podemos ha anunciado hoy que convocará su quinta asamblea estatal para elegir su liderazgo, que culminará el 11 y el 12 de abril con la publicación de los resultados de su cita congresual, y estar preparado ante "cualquier escenario", debido a la "debilidad" del actual Gobierno y la opción "plausible" de que se produzca un hipotético adelanto electoral.

Así lo ha avanzado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, en rueda de prensa este lunes, para dar cuenta de la decisión de la ejecutiva del partido y afirmar que el objetivo de este congreso es conseguir una "izquierda fuerte" y "no subordinada" al PSOE. "Esta asamblea será un punto de inflexión", ha agregado.

Fernández ha ensalzado la labor desplegada por la actual secretaria general, Ione Belarra, desde el año 2021, cuando tuvo lugar la anterior asamblea, pero no ha desvelado si optará a la reelección, al enfatizar que "las personas que decidan dar ese paso quien lo anuncie".

Sí ha desgranado que tanto Belarra como la secretaria política de Podemos, Irene Montero, y el resto de miembros de la dirección realizarán una gira por todo el país para recoger las propuestas de la militancia, con vistas a fortalecer a Podemos en su congreso, cuyo proceso será largo y arrancará ya en el mes de marzo.

Como es habitual, los inscritos del partido elegirán la composición del nuevo Consejo Ciudadano Estatal, su máximo órgano de dirección, y a la personas que ostente la secretaria general.

Todo puede pasar con un Gobierno en "parálisis"

A la pregunta de si entre los escenarios que barajan está la sospecha de elecciones anticipadas, Fernández ha respondido que es "plausible" dicha opción en una "coyuntura política" en la que "todo es posible y puede pasar", en especial ante la "debilidad" y "parálisis" permanente del Ejecutivo.

Eso sí, ha insistido en que la finalidad principal del esta quinta asamblea, que tocaba este año, es fortalecer al partido como referencia de una izquierda valiente, autónoma y no supeditada al PSOE, para que las bases progresistas vean que son posibles transformaciones profundas en España.

La llamada a la unidad de Yolanda Díaz

La formación oficializa la convocatoria de su quinta asamblea en un contexto en el que había resurgido el debate sobre la unidad electoral de la izquierda alternativa de cara a los próximos comicios generales, después del mensaje de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, favorable a reeditar una candidatura única, como pasó el 23-J.

Y con un mensaje claro a los morados tras la ruptura con Sumar a finales de 2023, al proclamar que no había razones para no "caminar juntas" e instando al que no quiera esa unidad a explicarse.

La respuesta de los morados fue sacudirse la presión y manifestar que detrás del ofrecimiento de Díaz veían la "mano detrás" del PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que reclamaban aclarar si estaba pensando en un adelanto electoral, pues solo así podía entenderse el mensaje de la vicepresidenta segunda. Y de cara a posibles alianzas, el propio Fernández dijo que "caerían por su propio peso" cuando se convocaran comicios.

Belarra y Montero

Desde la fractura entre Sumar y Podemos, la formación morada ha trazado una estrategia de rearmarse con vistas a volver a ser la fuerza hegemónica en la izquierda alternativa y potenciar su autonomía política. En este sentido, Podemos se ha mostrado muy crítico con el Gobierno y ha elevado la presión en el Congreso, haciendo valer sus votos para conseguir contrapartidas a cambio de su apoyo a las principales medidas del Gobierno, como pasó en la reforma fiscal y en la ley de eficiencia judicial.

Con vistas a los nuevos Presupuestos Generales, en la cúpula de Podemos ya han avanzando que no negociarán las nuevas cuentas si el Gobierno no cumple antes sus compromisos previos pactados con ellos. Es más, en el núcleo duro del partido barajan que el PSOE opte al final por una nueva prórroga presupuestaria ante la compleja aritmética parlamentaria.

También durante estos meses el partido ha elevado el perfil de Irene Montero como referente electoral, tras ser la cabeza de lista en los últimos comicios europeos, y la propia Belarra a finales de año deslizó la opción de que fuera candidata en las próximas generales, al lanzar en la cena de la Asociación de Periodistas Parlamentarios que pronto se la vería de nuevo en la Cámara Baja.

Fuentes del partido recalcan de cara a la asamblea ciudadana que las opciones más plausibles es que Belarra repita como aspirante a la reelección, manteniendo un sistema de bicefalia que lleva ensayando los morados, o que sea Montero quien dé el paso de encabezar el partido, dando así el mensaje de que van con todo a los siguientes comicios y estar fortalecidos en caso de negociar hipotéticas alianzas.

De todas formas, han augurado que pronto se desvelará quien optará al liderazgo del partido morado y si Belarra al final repetirá o no en su actual cargo orgánico.