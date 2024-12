España descarta suspender los trámites de asilo a ciudadanos sirios y reforzará la Embajada en Damasco

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que la suspensión de los trámites para las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en España "no es necesaria" y "no está encima de la mesa".

"En estos momentos, las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios son pequeñas (1.393 solicitudes en 2023), no es como en otros países de la Unión Europea que han tomado ya medidas. No es necesario tomar ninguna medida adicional porque a diferencia de otros países europeos donde sí representan una parte muy importante de las solicitudes de asilo, aquí no es el caso", ha expresado.

"Si en algún momento vemos que la situación cambia y que es necesario tomar otra decisión se tomaría, pero en estos momentos no es necesario y no está encima de la mesa", ha añadido Albares, que ha indicado que ha trasladado esta información al Ministerio del Interior.

Asimismo, Albares ha asegurado que la Embajada de España en Damasco "no se va a cerrar, sigue operativa", aunque adaptada a las condiciones de seguridad. El ministro también ha avanzado que se va a reforzar la presencia diplomática con la idea de crear al menos "un enviado especial" para apoyar a la Encargaduría de Negocios.

Esta propuesta se trasladará en su momento al Consejo de Ministros para su aprobación, ha dicho Albares, insistiendo en que la Embajada, cuyo personal está reducido "al mínimo esencial", necesita reforzarse dada la importancia de Siria, "de lo que se está jugando para Oriente Medio, para el Mediterráneo y para la comunidad internacional".

De momento, y pese a las incertidumbres, Albares ha subrayado que la Embajada no va a cerrar y sigue disponible para ayudar a cualquier español o hispanosirio que quiera abandonar el país.

Ha explicado que las evacuaciones sólo se pueden hacer vía terrestre, pero que en cuanto se reabra el aeropuerto, ahora cerrado, se valoraran nuevas operaciones de evacuación.

Este lunes salió un primer convoy de 26 personas que llegó a Líbano, de ellos siete españoles, incluido el personal de la Embajada, 16 hispano sirios y tres familiares sirios, ha detallado el ministro que también ha dicho que queda otro grupo de nacionales y sus familias, que ha trasladado a los funcionarios diplomáticos que por ahora quiere permanecer en este país.

Sobre la situación en Siria, donde los rebeldes con pasado yihadista han tomado el control, ha dicho que los nuevos dirigentes "transmiten moderación en estos primeros momentos" , aunque el ministro también ha llamado a ser prudentes porque aún se necesita "claridad" sobre la evolución de los acontecimientos y que se vea si es posible poner en marcha un Ejecutivo de transición.

Pero en todo caso, el Gobierno hará todo lo que esté en su mano -ha recalcado- "para mantener la integridad territorial de Siria, garantizar un futuro político estable e inclusivo y que garantice los derechos de todas las minorías".

