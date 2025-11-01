A la España de Franco había que darle la Vuelta

HOY 1 de noviembre cumple 92 años Ramón Tamames (Madrid, 1933). Con 89 fue quien presentó el 21 y 22 de marzo de 2023 la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La invitación se la hizo su amigo Fernando Sánchez Dragó, con el que había compartido estancias carcelarias y militancia comunista. El autor de Gárgoris y Habidis murió tres semanas después. Cincuenta años atrás, el 1 de noviembre de 1975 Tamames cumplía 42 años. Cuando muere Franco 19 días después, el historiador y economista llevaba casi dos décadas de militancia en el Partido Comunista de España. La moción de censura la presentaba en un hemiciclo del que había formado parte como diputado tras las elecciones de 1977 y 1979 y las de 1986, en esta ocasión con Izquierda Unida.

1975 fue un gran año para los Tamames. El economista, que en 1968 consiguió la cátedra de Estructura Económica, se estrenó como catedrático en Málaga, adscrita a la Universidad de Granada, y en 1975 consigue el traslado a la Universidad Autónoma de Madrid. En 1975 gana la Vuelta Ciclista a España Agustín Tamames (Monterrubio de Armuña, Salamanca, 1944). Ese año es fecha maldita para Eddy Merckx, uno de los nombres más legendarios de la historia del ciclismo. Había ganado el Tour de Francia en 1969, 1970, 1971, 1972 y 1974 (el de 1973 fue para el español Luis Ocaña). En 1975 aspiraba a igualar los seis podios en el Tour de Jacques Anquetil. En la decimocuarta etapa, 11 de julio de 1975, a 150 metros de la ascensión al Puy de Dôme, un espectador le propinó un puñetazo en la boca del estómago. Llegó a la meta, pero mermado de fuerzas. Esa edición del Tour la ganó el francés Bernard Thevenet. Merckx ganó también tres ediciones del Giro de Italia y la Vuelta de 1973, el mismo año que Ocaña ganó el Tour.

Ramón Tamames ganó muchas etapas en la política, la economía y en las librerías. Dos años antes de la muerte de Franco publicó La República. La era de Franco, uno de los siete volúmenes que bajo la dirección de Miguel Artola publicó Alianza Editorial y que se completaba con libros ya clásicos como Edad Antigua (Ángel Cabo y Marcelo Vigil), La época medieval (José Ángel García de Cortázar), Los Reyes Católicos y los Austrias (Antonio Domínguez Ortiz), Los Borbones (Gonzalo Anes), La burguesía conservadora (Miguel Martínez Cuadrado), y La burguesía revolucionaria (del propio Miguel Artola).

Elías Díaz era el profesor con el que hablaba por teléfono Francisco Tomás y Valiente cuando un etarra asesinó al que había sido presidente del Tribunal Constitucional. El profesor Díaz, en su libro Pensamiento Español 1939-1973 (Cuadernos para el Diálogo) narra dos de las principales crisis de los Gobiernos de Franco, la de 1956 y la de 1962, con la narración en primera persona de Ramón Tamames en La República. La Era de Franco.

Según Tamames, la entrada de España en las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1955, aunque le sirviera a Franco para sacar pecho en el tradicional discurso de fin de año (que según manifestaciones del dictador no veía nadie), fue el aldabonazo que provocó los sucesos estudiantiles en las Universidades de Madrid y por extensión en otras ciudades entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 1956. El Gobierno, en el Consejo de Ministros, suprimió tres artículos del Fuero de los Españoles: el 14 (libre circulación), el 15 (necesidad de un mandato judicial para registros domiciliarios) y el 18 (72 horas máximas de detención sin procesamiento).

Este preludio español del mayo francés se saldó con el cese de los ministros Raimundo Fernández Cuesta por la pérdida de control del SEU (sindicato falangista de estudiantes) en el conflicto, y Joaquín Ruiz-Giménez, titular de la cartera de Educación. Siete de los estudiantes fueron detenidos el 10 de febrero: Dionisio Ridruejo, Miguel Sánchez Mazas, José María Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga, Enrique Múgica, Javier Pradera y el propio Ramón Tamames, que situaba esta detención en un contexto político y sociológico: “Los detenidos eran personas, todas ellas, de extracción burguesa, de clases acomodadas”, vinculados “a renombrados prohombres del Régimen”. Uno de ellos, Dionisio Ridruejo, llegó a estar en la División Azul. El Gobierno decretó el estado de excepción.

Siete años después, España ya estaba en la ONU, pero también quería estar en la Comunidad Económica Europea. La solicitud la presentó el 9 de febrero de 1962 por medio de José María de Areilza, embajador de España en París. Cuatro meses después, los días 7 y 8 de junio, se celebraba en Múnich un congreso del llamado Movimiento Europeo al que asistieron 118 delegados españoles, representantes de todos los partidos y grupos de oposición, excepto del PCE, “que fue expresamente rechazado por los congresistas hispanos del interior (presididos por Gil Robles) y del exterior (por Salvador de Madariaga)”, escribía Ramón Tamames, que entonces ya militaba en el partido excluido de lo que en España se conoció como el Contubernio de Múnich.

Una de las conclusiones de la reunión fue “que no se aceptase a España como socio de la CEE en tanto que no se produjese una homogeneización de su régimen político con el de los países de la CEE”. De hecho, España tuvo que esperar otros 20 años para entrar ya gobernando Felipe González. “La reacción del Gobierno fue fulminante”, escribe Tamames. “A su regreso (de Múnich) se encontraron con la opción del destierro dentro de España (Satrústegui o Álvarez de Miranda, en Lanzarote) o del exilio en el extranjero (Gil Robles, Dionisio Ridruejo)”. El nuevo reajuste ministerial se vio acelerado por la creación del cargo de comisario para el Plan de Desarrollo (Laureano López Rodó) y la huelga de los mineros asturianos en la primavera de ese año.

Agustín Tamames ganó la Vuelta a España y Ramón Tamames también. En su podio, convertir en best seller su libro Estructura económica en España (1960), aprovechar las estancias en prisión para impartir seminarios de política y economía a los presos o escribir una novela, Historia de Elio, ser diputado comunista y concejal por el PCE en el Ayuntamiento de Madrid desde 1979 cuando el alcalde era Enrique Tierno Galván. Tamames fue el que dio el pistoletazo de salida del primer maratón popular de Madrid, el de 1979, el único que he corrido. Hoy cumple 92 años y se cumplen diez de la muerte de mi madre, que era de su quinta, una chica del 33, como Rosa Regàs. El año de Paco Gento o Curro Romero. El paso del ecuador de la Segunda República.