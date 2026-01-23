Feijóo comparecerá el 2 de febrero en la comisión de la dana en el Congreso

La mesa de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de 2024 que dejó 230 muertos sólo en la provincia de Valencia ha citado finalmente para el próximo 2 de febrero por la mañana al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tendrá que dar explicaciones sobre sus contactos con el ex presidente valenciano Carlos Mazón aquellos días, en plena campaña electoral para las elecciones aragonesas del 8 de febrero.

Así lo ha acordado este viernes este órgano, en el que tienen mayoría el PSOE y Sumar, y que también ha fijado para el mismo día 2 de febrero, pero por la tarde, la comparecencia de Amparo López, una técnica del servicio de emergencias 112.

Además, según han precisado fuentes parlamentarias, la comisión interrogará por segunda vez el 9 de febrero a José Manuel Cuenca, que fue jefe de Gabinete del popular Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat y al que ahora ha vuelto a contratar como asesor para su oficina de expresidente.

Esta segunda comparecencia de Cuenca estaba prevista para el pasado martes, pero, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha dejado 45 muertos, el Congreso decidió suspender durante tres días todas la actividades parlamentarias.

El martes también se iba a reunir la Mesa de la comisión, que es la encargada de programar las comparecencias, para poner fecha a la de Feijóo que, inicialmente, se había planeado para la última semana de enero.

Pero, dado que este órgano no se ha podido reunir hasta este viernes y que la semana que viene el Congreso ya tiene programado un Pleno extraordinario (el martes), y una reunión de la Diputación Permanente (que arrancará el martes, pero acabará el miércoles), finalmente se ha optado por dejar la comparecencia de Feijóo para la primera semana de enero, ya en periodo ordinario.

Segundo interrogatorio a Cuenca

Y una semana después, el día 9, la Cámara interrogará de nuevo a José Manuel Cuenca, a quienes los comisionados decidieron volver a llamar para que dé cuenta de las contradicciones entre las afirmaciones que ofreció en su comparecencia del pasado 24 de noviembre y la información que se conoció después, a raíz de difundirse los Whastapp que intercambió con la exconsellera de Interior Salomé Pradas.

Por otra parte, continúa pendiente la comparecencia de quien ocupaba la Secretaría Autonómica de Emergencias durante la catástrofe, Emilio Argüeso, el otro imputado en la causa penal por la gestión de la riada. Argüeso había sido citado junto con Cuenca para el pasado 26 de enero, pero ha comunicado al Congreso que está de baja de médica, por lo que no se le llamará hasta que le den el alta.