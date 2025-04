Feijóo considera "lamentable" que Sánchez "no quisiera asumir el mando" tras el apagón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este marte como "lamentable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya querido "asumir el mando" al no haber declarado la emergencia nacional de inmediato tras el apagón masivo que ha afectado a la península ibérica y ha revelado que aún no ha podido hablar con el jefe del Ejecutivo sobre lo ocurrido este lunes en España.

"No he podido hablar con él", ha afirmado, para añadir que intentó contactar con el jefe del Ejecutivo "desde la una y media de la tarde" de lunes y mandó "un SMS". "Parece ser que intentó contactar conmigo a partir de las seis. Estuve esperando a ver si eso era posible. Al final no fue posible y habló el ministro Bolaños con nuestro portavoz en el Congreso", ha relatado.

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha señalado que él ha estado en contacto con los presidentes autonómicos a través de videoconferencia --con los que volverá a hablar esta mañana-- y ha desvelado que también habló con el primer ministro portugués, Luis Montenegro, que le explicó que "el fallo eléctrico de Portugal venía de las interconexiones con España".

Según Feijóo, el presidente del Gobierno no ha querido "asumir el mando" y "ha dejado que los presidentes autonómicos a demanda pidiesen la declaración de emergencia nacional", aludiendo de forma implícita a su actuación en la gestión de la dana.

"Lamentablemente, y digo esto muy seriamente, lamentablemente ayer, otra vez, no ha querido asumir el mando, ha dejado que los presidentes autonómicos a demanda pidiesen la declaración de emergencia nacional", ha abundado, para añadir que si tras lo ocurrido no se hace esa declaración de emergencia nacional "es que ya no hay ningún supuesto posible" para ello.

A su entender, un apagón eléctrico y un apagón de telecomunicaciones debe conllevar la declaración de una emergencia nacional de forma "inmediata". "¿Hay algún supuesto más grave que conlleve la declaración de emergencia nacional de forma inmediata? No lo hay, porque no podíamos comunicarnos", ha sentenciado.

"Un país excelente y un Gobierno sobrepasado"

Según Feijóo, este lunes se ha acreditado "una vez más" que tienen "un país excelente y un Gobierno sobrepasado". "Y lo digo con bastante tristeza, tenemos aquí en las próximas horas 14 primeros ministros, la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta del Parlamento Europeo y la verdad es que la imagen que estamos dando al resto de Europa y al resto del mundo es una imagen cuando menos lamentable", ha apostillado.

Feijóo ha explicado que los presidentes autonómicos han pedido esa emergencia nacional porque no disponían de información "real y puntual de cuántas personas estaban atrapadas en los trenes en su ámbito territorial", dado que Adif y el transporte ferroviario "no dependen de las comunidades autónomas".

De la misma manera, ha dicho que los presidentes autonómicos "no tenían información de cuántas personas podían verse afectadas por desabastecimiento, en su caso, de las gasolineras en las autovías" ni "cuándo se podía restablecer ese servicio" y si "iba a ser seguro y fiable y estable para las próximas horas".

"En definitiva, los presidentes autonómicos estaban intentando y consiguiendo mantener los servicios públicos que dependen de ellos, es decir, la sanidad, la educación, los hospitales, etc. los quirófanos, las ucis, los servicios de atención domiciliaria, en fin, estaban haciendo su trabajo, pero cuando no tienen información ni tienen capacidad de actuar en las competencias del Estado", ha manifestado, para añadir que también temían que entrada la noche se pudiera producir "algún tipo de pillaje".

Por eso, el líder del PP ha subrayado que los presidentes autonómicos, "ante la ausencia de información y de coordinación", solicitaron esa emergencia, dado que el Gobierno de España les había dicho que tenían que pedirla y que "ellos no la iban a declarar de oficio".

Exige una "explicación correcta" de lo ocurrido

Feijóo ha expresado su deseo de que las personas afectadas por el apagón "estén en una situación mejor" y ha agradecido "a todos los servicios de emergencia lo que han hecho en su trabajo". "Ahora toca el turno de volver a restablecer la normalidad. Aunque se haya restablecido la energía, nos falta la normalidad", ha apostillado. En este sentido, ha indicado que necesitan saber qué ha pasado y tener una "explicación adecuada" porque llevan "20 horas y todavía no han tenido un atisbo de explicación de qué ha pasado en nuestro país" acerca de "por qué se ha caído la luz y en consecuencia por qué se han caído las comunicaciones".

Feijóo ha señalado que ha intentado informarse a través de técnicos "qué es lo que ha pasado" pero no disponen de "ninguna explicación oficial". "Ni como líder de la oposición, y ustedes lo están reconociendo ahora, tampoco como ciudadanos. No tenemos explicación de qué ha podido pasar en nuestro país", ha indicado.

Congreso del Partido Popular Europeo

En cuanto a si el PP va a mantener la cumbre del PP en Valencia, que arranca formalmente este martes, ha indicado que él ayer suspendió "todo tipo de actividad" relacionada con ese congreso, que hoy se retomará al mediodía.

"Esta mañana me estoy centrando en volver a hablar con los presidentes autonómicos y analizar la situación. No es mi prioridad en este momento el Congreso del PPE", ha declarado, para añadir que ahora están centrados en el apagón que ha sufrido España.