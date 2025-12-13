Feijóo pide acabar con la "degradación" de Sánchez en las urnas, empezando por Extremadura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la candidata popuar a la Junta de Extremadura, María Guardiola, este sábado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a "echar" a Pedro Sánchez en las urnas para acabar con la "degradación total" que su Gobierno ha traído al país y a las instituciones, empezando por hacerlo el 21 de diciembre en Extremadura.

Un llamamiento que ha hecho durante un mitin para apoyar a la candidata a la Junta extremeña, María Guardiola, subrayando que las elecciones del día 21 son mucho más que una lucha entre partidos porque de lo que se trata es de darle a Extremadura "un Gobierno decente, darle a España una normalidad política y no avalar un Gobierno inundado de corrupción, de chanchullos y de escándalos".

Después de lo que está ocurriendo en España en los últimos dos años, en el último mes o incluso hoy, cualquier Gobierno europeo habría caído, ha dicho Feijóo refiriéndose a los casos de corrupción y de acoso sexual que están agitando al PSOE, pero aquí resisten pese a haber sumido al país "es un estado de descomposición".

"El sanchismo ha corrompido todo lo que ha tocado y los españoles no nos vamos a resignar", ha asegurado el líder popular, quien ha insistido en que al PSOE le espera el final y tiene que elegir entre "un final muy doloroso para todos o cortar por lo sano antes de que se siga dañando más a nuestro país".

Ante esta situación que afecta al PSOE, cualquier presidente hubiera dimitido "y hubiera pedido perdón", ha sostenido Feijóo que ha pedido también el apoyo del votante socialista o de cualquier otro partido para tener una mayoría amplia que permita a Guardiola gobernar en solitario y no dependiendo de Vox.

Ahora hay que votar por Extremadura, ha dicho, que es por donde hay que empezar "el cambio político en España".

Feijóo ha arropado a Guardiola al asegurar que no ha venido a pedir nada para él ni para su partido sino para "una mujer que no tiene más compromiso que defender a su gente".

Y en este sentido ha señalado que esta comunidad vive un momento decisivo y aunque hay muchas papeletas compitiendo, sólo existen dos proyectos: "El de avanzar o el de bloquear" sin referirse al partido de Santiago Abascal.

Avanzar -ha explicado- es "creer en la tierra", apostar por el interés general y gestionar Extremadura como lo ha estado haciendo Guardiola, no con un gobierno "contentando al independentismo" ni que se tiene que defender en los juzgados.

Por el contrario, ha dicho que existe una minoría, que lo que pretende es "bloquear" a la mayor parte de los extremeños.

Además, Feijóo ha acusado a Sánchez de utilizar y "humillar" a los extremeños y de hacerles "mucho daño", recordando que fue aquí donde se conoció el "enchufe" de su hermano y que fue aquí donde con el dinero de su gente se ha pagado un salario "a un señor sin ir a trabajar", que decía que vivía en Portugal cuando residía en la Moncloa.

Por eso, ha afirmado que el voto al PP es el que "más daño hace" a Sánchez, quien -según Feijóo- está encantado con Vox, "pero estaría muy disgustado si los populares consiguen gobernar en solitario.