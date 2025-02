Feijóo reclama al PP una "oposición sin cuartel" a un Gobierno "deseperado" y de "vagos": "No le vamos a dejar pasar ni una"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este martes a los diputados y senadores del Grupo Popular una "oposición sin cuartel" frente al Gobierno "decadente", "en declive" y "desesperado" de Pedro Sánchez, quien, según ha dicho, ha llevado "más lejos que nadie el umbral del escándalo en la sociedad española" con sus "problemas judiciales".

"Y no le vamos a dejar pasar ni una. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país", ha asegurado Feijóo en la reunión plenaria de los grupos parlamentarios del PP.

El líder del PP ha dicho a los suyos que, "frente a la agenda del escándalo" del Ejecutivo de Sánchez, el Partido Popular debe visualizar "la agenda del cambio", presentando iniciativas en el Parlamento, por ejemplo contra el "infierno fiscal" del Gobierno.

Ministros "vagos"

Feijóo ha afirmado que "la decadencia de un Gobierno no puede ser la decadencia de un país" porque "los españoles merecen que alguien se ocupe de sus problemas", máxime cuando, según ha dicho, "pronto" el PP "estará en el Gobierno".

"Vamos a dejarle a ellos la desesperanza, el pesimismo y el derrotismo. Y nosotros vamos a construir la oposición ilusionante que está necesitando el país. Y es que el país necesita buenas noticias. Y si el Gobierno no se las da, la oposición se las tiene que mostrar", ha dicho a los suyos.

El jefe de la oposición ha recalcado que el PP es "la garantía contra el pesimismo en España" y ha añadido que "quien está desesperado es el Gobierno" y "por eso bloquea cualquier tipo de agenda del cambio" y ha "convertido el Consejo de Ministros en la oposición al Partido Popular".

"Nunca tantos ministros han sido jefes de la oposición. Nunca tantos ministros han sido tan vagos. Y es que buena parte del Consejo de Ministros por la tarde no trabaja. Se va a sus lugares de referencia donde dice que hace actividad política y abandona el Ministerio", ha denunciado.

Reparto de migrantes "en función del color político"

Feijóo ha acusado al Gobierno de repartir a migrantes "en función del color político de cada comunidad autónoma. El líder popular ha avanzado que la formación que lidera no va a aceptar "lecciones de solidaridad" de quien "negocia" que los inmigrantes se repartan "en función del color político de cada comunidad autónoma". Así lo ha puesto de manifiesto en el Congreso en la reunión plenaria de los Grupos Parlamentarios del PP sobre el reparto de menores migrantes no acompañados que estudia el Gobierno y Canarias para aliviar la situación de sobreocupación del archipiélago y de Ceuta.

Igualmente, ha acusado al Ejecutivo de no plantear "ninguna solución" en esta cuestión y de no ir "a la raíz del problema". "Y lo único que está intentando es hacer hueco y ampliando, en consecuencia, el efecto llamada, incrementando la crisis humanitaria que está padeciendo Canarias. Cuando lo que España necesita es una política migratoria firme, coordinada, europea y no una irresponsabilidad constante de Sánchez.", ha recalcado.

Si bien, Feijóo ha defendido que el PP ha hecho "los deberes" y ha recordado que la formación planteó hace meses un pacto en nombre y representación de 14 presidentes autonómicos, que contó con la firma del presidente de Canarias. El objetivo del mismo ha dicho que era "dar solución a la crisis humanitaria que está padeciendo Canarias y del conjunto de España".

Por otro lado, ha dicho que el independentismo "utiliza" la crisis migratoria para controlar las fronteras españolas. "El independentismo está utilizando esta crisis de la entrada de inmigrantes para controlar las fronteras del Estado español. Por consiguiente, debemos decirlo muy claro, si el gobierno menoscaba una competencia indelegable del Estado, que es el control de las fronteras, el PP va a defender al Estado en todas las instituciones", ha asegurado.

Exige a Hacienda que deje exento de IRPF al SMI

El líder popular ha exigido al Ministerio de Hacienda que rectifique en su decisión de hacer tributar al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con la nueva subida y lo deje exento de IRPF, tal como hizo el año pasado.

"Este Gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida", ha denunciado Feijóo este martes en una reunión con su grupo parlamentario en el Congreso. Momentos después de esta protesta, el Ministerio de Hacienda ha anunciado su decisión de hacer tributar a este salario.

El líder del PP ha explicado que hacer tributar al tramo hasta el SMI implica que de la subida de 700 euros en términos anuales, el Estado recauda 346,19 euros, que supone el 49,45%.

El IMV, una "pifia"

Por otro lado, Feijóo ha denunciado la "pifia" del Gobierno con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En esta línea, ha criticado que el Ejecutivo haya suspendido "masivamente" los ingresos a miles de familias en España y, además a otras miles les pida que reintegren la cantidad que de oficio ingresó. "No porque esas familias hayan mejorado su situación, siguen siendo vulnerables, sino porque parece ser que el gobierno se equivocó en el ingreso de cantidades indebidas", ha subrayado.

Asimismo, ha cifrado en 150.000 familias con escasos recursos a las que se les está pidiendo "que paguen de su bolsillo los errores del Gobierno". Además, ha dicho que a medio millón de personas se les pide que reintegren entre 3.000 y 20.000 euros de cantidades "indebidamente percibidas", con el ingreso directo y de oficio de la Administración del Estado. "No se puede hacer elegir a las familias entre arruinarse o tener que ir a los tribunales para arreglar el problema a los que le llevó el Gobierno", ha explicado.

También ha lamentado que España sea el tercer país de la Unión Europea con más porcentaje de personas en umbral de pobreza, con el 26% de la población, así como el segundo país "con el mayor abandono y con el mayor fracaso escolar". "Estos son los resultados de las políticas sociales del gobierno", ha concluido.