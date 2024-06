Felipe González tilda de "infecta" la amnistía

El ex presidente de Gobierno Felipe González ha calificado la amnistía a los independentistas catalanes como "infecta" y ha pedido a la ciudadanía que no confunda su verdadero significado, que no es "perdonar" a los líderes independentistas catalanes por el 'procés', sino "pedirles perdón" y legitimar "que lo vuelvan a hacer".

"La gente confunde la amnistía con el perdón. Y yo solo quiero recordarle que no estamos perdonando, estamos pidiendo perdón", ha asegurado el político socialista en una entrevista en Onda Cero en la que ha calificado como "infecta" y "una cosa escandalosa" la medida de gracia pactada por el PSOE con las formaciones soberanistas de Cataluña.

González ha explicado que, según su percepción, los ciudadanos de a pie creen "que la amnistía es perdón" y la confunden con los indultos que se llevaron a cabo anteriormente --y con los que hasta el expresidente está "en parte" de acuerdo. Entre otros motivos, porque los españoles viven "con sus agobios personales" y el ambiente en la calle "no se ha polarizado tanto" como en la política.

"La gente lo confunde, y la gente tiene sus necesidades diarias, vive cada día y vive con sus agobios personales. No con la tensión inducida desde arriba, porque es verdad que todavía es capaz de tomarse una copa con cualquiera y disfrutar (...) pero en todo caso, es cierto que confunde la amnistía con el perdón", ha proseguido con su argumentación.

El ex presidente del Gobierno ha enfatizado que "no se debe confundir" el derecho de gracia y reducirlo a estar "pidiendo perdón", ya que "hay un montón de arbitrariedades" en la Ley de Amnistía por parte del Gobierno que le parecen un escándalo. Asimismo, se ha mostrado preocupado porque "todo lo que se hizo ilegalmente" en el 'procés' se pueda "legitimar" y que se repita.

Su arreglo para el Consejo General del Poder Judicial

En otro orden de cosas, González ha confesado que ha vuelto a votar al PSOE en las elecciones europeas del pasado 9 de junio, como ya hizo en los comicios generales del pasado año, si bien ha reiterado que siente "huérfano de representación" ante los "espectáculos" que no le gustan "cada día".

"También, también", ha respondido el ex presidente del Gobierno al ser preguntado sobre si había votado nuevamente al PSOE como hizo el 23-J, para añadir después que "hace ya mucho tiempo" que está desencantado con un "Parlamento desaparecido" donde pocas veces se oye "un discurso" que le dan alguna alegría.

Ha puesto como ejemplo de esto último la falta de acuerdo para renovar el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y ha sugerido a los presidentes del Congreso y del Senado que "den un mes de plazo" a ambas cámaras para llegar a un pacto y dar una salida al órgano de gobierno de los jueves, que lleva más de cinco años con el mandato caducado.

"Los responsables de eso no son el ministro de Justicia (Félix Bolaños) y el portavoz del PP (en referencia a Esteban González Pons), son la presidenta del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado", ha objetado. Si no funciona, según González, deberían hacer un sorteo de los vocales del CGPJ entre 50 candidatos para que así "nadie pueda decir" que uno y otro ha ganado.

Rechazo a cambiar el Estatuto de Cataluña

González también se ha referido a la financiación singular para Cataluña sugerida por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha avisado de que, si bien todas las comunidades tienen "derecho a la diferencia", eso "no puede afectar a la igualdad de derechos" del resto de territorios.

"Todas (las comunidades) son singulares porque cada una tiene unas necesidades. Pero vamos a ver, el derecho a la diferencia no puede afectar a la igualdad de derechos. Que uno sea diferente no quiere decir que sea desigual en derechos", ha afirmado el expresidente socialista, admitiendo que aunque sea "difícil de entender" es necesario "explicarlo una y otra vez".

Eso sí, ha avisado de que la singularidad no puede pasar por "saltarse la ley" porque no habrá "amnistías cada seis meses", y ha mostrado su rechazo a cambiar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, a pesar de que cree que "tienen derecho a hacerlo".