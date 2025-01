El fiscal general del Estado afronta "con tranquilidad" la citación del Supremo.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta "con tranquilidad" la citación del Supremo para declarar como investigado por presunta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes de la Fiscalía han asegurado que García Ortiz se encuentra tranquilo y éste se ha mostrado sonriente durante su participación este miércoles en la inauguración del curso selectivo de la 63 promoción de acceso a la Carrera Fiscal, acto en el que ha coincidido con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con quien ha mantenido una breve reunión.

García Ortiz deberá declarar como investigado el próximo 29 de enero, después de que el juez del Supremo Ángel Hurtado adoptara esta decisión al considerar apuntalada su presunta participación en la filtración de información sobre la investigación abierta al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, por fraude fiscal, y sus conversaciones para llegar a un pacto con el Ministerio Público.

El fiscal, que ha preferido no hacer declaraciones a los medios, sí que ha aludido a la situación en la que se encuentra durante su intervención en la inauguración del curso. "Aquí está el ministro de Justicia, la directora del CEJ, una fiscal de sala y bueno, la novedad, que eso no había ocurrido nunca, un despliegue mediático excepcional. Puedo asegurar que eso no ocurría otros años. Es evidente por qué", ha señalado.

Al hilo, García Ortiz ha manifestado que "es evidente que la Fiscalía es noticia, que el fiscal general del Estado es noticia". "También a eso os vais a tener que acostumbrar cuando trabajeis a que las relaciones con los medios de comunicación y las relaciones con los ciudadanos son una parte muy importante de nuestro trabajo", ha añadido.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado estar "convencido" de que el Tribunal Supremo (TS) acreditará que "el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad".

Preguntado por su reacción a dicha citación, Bolaños ha reiterado que "este Gobierno apoya y respalda no solo al fiscal general, sino al último fiscal de nuestro país que persiga el delito y cuente la verdad".

"Desde luego España es un Estado de Derecho con todas las garantías, donde no se puede condenar a nadie si no existen pruebas. Y por eso pues, sinceramente, estoy convencido que la verdad se abrirá paso y que habrá una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas donde se acredite que el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad", ha dicho.

El titular de Justicia ha señalado que leyó con "sorpresa" el auto del juez Hurtado en el que se acuerda la citación como investigado de García Ortiz. "Yo querría preguntar que en qué se fundamenta, en que se sustenta alguna de las afirmaciones de ese auto del Tribunal Supremo, porque realmente no existe ninguna base probatoria, ninguna prueba, ninguna evidencia que acredite lo que ahí se dice", ha apuntado.