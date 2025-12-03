La Fiscalía pide quitar el pasaporte al ex directivo de la constructora imputado por las mordidas en las obras del caso Cerdán

Justo Vicente Pelegrini, a su llegada al Supremo para declarar ante el juez por las mordidas del caso Cerdán.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que retire el pasaporte y prohíba salir de España al ex directivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini, investigado en la causa abierta por presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública que afecta al ex dirigente socialista Santos Cerdán.

Pelegrini, que fue director de Construcción de Acciona en España, Portugal y África, ha sido el primero en declarar este miércoles ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que le investiga en esta pieza separada del denominado caso Koldo.

Al término de su declaración, el alto tribunal ha celebrado una vistilla en la que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha solicitado para él la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, según informan fuentes jurídicas.

Estas medidas cautelares -a las que se ha adherido la acusación popular que coordina el PP y se ha opuesto la defensa- son las mismas que pesan ya sobre algún otro empresario investigado en esta causa.

A la espera de la decisión que adopte el juez, después de Pelegrini ha entrado en la sala el segundo investigado citado este miércoles: quien fuese su subordinado, Tomás Olarte, director de zona norte en Acciona Construcción y actualmente suspendido.

Ambos aparecen en el último informe policial que sembró sospechas sobre la relación entre Acciona y Servinabar -empresa vinculada a Santos Cerdán- al revelar que esta última se llevaba el 2 % de cada proyecto adjudicado a la constructora.