El hermano de Pedro Sánchez será juzgado del 9 a 14 de febrero

El juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Así se establece en la diligencia de señalamiento que la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado este viernes para el juicio oral en la causa por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

En concreto, en esta diligencia se establece que conforme lo dispuesto en el artículo 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y teniendo en cuenta los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones fijadas, se señala para el inicio de las sesiones del juicio oral del día 9 al 14 de febrero de de 2026.

Las sesiones del juicio oral comenzará a las 10:00 y podrán ampliarse ampliarse en horario de tarde a partir de las 17:00, y tendrán lugar en la sede de este tribunal.