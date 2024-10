Irene Montero sobre Errejón: "Ante cualquier caso de violencia sexual, lo primero las víctimas"

La eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, ha declarado, al conocerse la dimisión de Íñigo Errejón, que "ante cualquier caso de violencia sexual, lo primero las víctimas y quienes las acompañan". Y sigue: "Que no se sientan solas, que sientan protección y no miedo y que acabar con la impunidad sea una parte de su reparación. Y gracias Cristina Fallarás por ser lugar seguro para todas nosotras."

La periodista y escritora Fallarás se hizo eco ayer de una denuncia anónima de acoso de una mujer a una pesona sin identificar, pero de la que aseguró que era portavoz en el Congreso. Esto motivó una investigación interna dentro de Sumar, partido que ha comunicado que acepta "por unanimidad" la dimisión de quien ha sido su portavoz en la Cámara baja.

Errejón fue fundador de Podemos, aunque dejó la formación para fundar Más País, organización que se integra en Sumar.