La jefa de la ex de Ábalos en Tragsatec avisó a la joven de que no fichaba: "Si no, no hay cheques restaurante"

La que fue jefa en la empresa pública Tragsatec de Jésica Rodríguez, ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos, advirtió a la joven de que no veía que fichara como trabajadora y le aclaró que, si no lo hacía, no podía acceder a "cheques restaurante".

"Buenos días, Jésica. Estoy viendo que no tienes guardados fichajes. Los fichajes son los que generan los cheques restaurante. Si no hay fiches guardados, no hay cheques... Llámame cuando puedas y te explico. Un saludo", le escribió Virginia Barbancho a Rodríguez la mañana del 24 de marzo de 2021, según los mensajes.

La respuesta de Rodríguez no llegó hasta un día después, cuando contestó a Barbancho: "Disculpa que ayer no encontré el momento de llamarte, te escribo sobre la hora del mediodía para que me comentes, gracias".

Aunque a finales de mes, el día 30, Barbancho insistió a Rodríguez por el mismo motivo: "Hola, Jésica. Veo que sigues sin tener fichajes grabados. ¿Algún problema?".

Son mensajes que el instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, ha recopilado este lunes en el marco de la citación que efectuó a Barbancho para cotejar y hacer el volcado de los mensajes de Whatsapp intercambiados con su antigua subordinada en Tragsatec, donde Rodríguez habría sido contratada por la supuesta influencia del entonces ministro de Transportes sin que realmente trabajara pero sí cobrara.

El juez dio este paso, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que Barbancho testificara el pasado 17 de julio en el marco de la línea de investigación del 'caso Koldo' centrada en la presunta contratación irregular de Rodríguez en Tragsatec y otra empresa pública, Ineco, por la influencia de Ábalos y las gestiones de su exasesor ministerial, que da nombre a la causa.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Barbancho, exresponsable técnico del proyecto de Tragsatec al que estaba adscrita Rodríguez, declaró que detectó irregularidades y se lo trasladó a sus superiores, pero que desde la Presidencia de Adif, entonces ejercida por Isabel Pardo de Vera --imputada--, le pidieron que dejase de molestar a la que señalaron como "sobrina del ministro".

Barbancho detalló que fue el director de Gestión Administrativa en Adif de los trabajos encargados a Tragsatec, Ignacio Zaldívar, quien primero le dijo que dejara en paz a Rodríguez por orden de la Presidencia de Adif.

Tras esa advertencia de Zaldívar, Barbancho se lo comunicó a sus jefes --gerente y subdirector-- de Tragsatec, quienes al cabo de una semana analizando la situación le reiteraron el mismo mensaje: que dejara de "acosar" a la ex de Ábalos.

Ese día, Barbancho reveló que en su teléfono tenía guardados los mensajes que se había intercambiado con la propia Rodríguez, los mismos que ahora reclama la Audiencia Nacional.