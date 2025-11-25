Jordi Pujol no sigue el juicio por videoconferencia, ni prevé hacerlo hasta que declare

Oleguer y Oriol Pujol, durante el juicio por presuntos delitos de corrupción en relación con la fortuna familiar.

El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol no se ha conectado este martes a la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la fortuna oculta, ni está previsto que lo haga hasta que no tenga que declarar, el próximo mes de abril.

Según fuentes jurídicas, el ex president no va a seguir por videconferencia la vista oral, que se prolongará hasta el próximo mes de mayo, después de que la Audiencia Nacional descartara ayer exonerarlo, en contra de criterio de los médicos forenses, que creen que su deterioro cognitivo le impide defenderse.

La Sala sí acordó que Pujol siguiera su juicio de forma telemática desde su casa, aunque el ex president ha rechazado hacerlo hoy, y dispensó al resto de acusados de acudir a la vista que se celebra en la Audiencia Nacional hasta que no tengan que declarar.

Los siete hijos de Jordi Pujol, sin embargo, han optado por acudir este martes a la segunda sesión del juicio, centrada en las cuestiones previas de parte de las defensas, entre ellas las de los empresarios acusados de pagar comisiones a la familia del expresidente catalán.

Como ya hicieran ayer, los hijos de Pujol han llegado a la Audiencia Nacional por separado y han evitado sentarse juntos ante el tribunal, distribuyéndose en sillas distanciadas, lo que ha evitado la imagen de toda la familia en bloque en el banquillo.