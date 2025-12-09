La juez de la dana cita a declarar de nuevo al jefe de Gabinete de Mazón tras los mensajes de Pradas

El jefe de gabinete de Mazón tendrá que testificar de nuevo ante la jueza de la dana tras los Whatsapp con Pradas.

La juez que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales, ha citado de nuevo a declarar, en calidad de testigo, a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del ex presidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón, tras los Whatsapp aportados al procedimiento el pasado día 5 por la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas.

Así se desprende de una diligencia de ordenación, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), y dictada en el marco de la instrucción de la causa por la gestión de la dana.

En la diligencia, la magistrada acuerda recibir declaración nuevamente como testigo a Cuenca tras los Whatsapps aportados a la causa por la ex consellera investigada. Así, tendrá que acudir a Catarroja este viernes, 12 de diciembre, a las 09:30. Esta citación obliga a suspender la testifical que estaba acordada para ese día, de una trabajadora de Ilunion.

Tal y como se desprende de los Whatsapp aportados por Pradas a la jueza de la dana, la ex consellera advirtió a Cuenca, a las 16:28 del día de la riada, de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia). Sobre este extremo, el jefe de Gabinete de Mazón no mencionó nada en su primera declaración.

Pradas y Cuenca se intercambiaron varios mensajes como consecuencia del temporal y de la situación que atravesaba Utiel: "La cosa se complica", le dijo la primera a las 14:25. Dos horas más tarde, a las 16:28, la ex consellera le volvió a mandar otro mensaje para alertarle de un fallecido: "Nos informan de un fallecido en Utiel".

Transcurridos 15 minutos, Cuenca, sin hacer referencia al fallecido, le reenvió un texto del expresidente que decía "igual a las 19:00 vamos a 112", a lo que Pradas contestó: "perfecte -perfecto-".

A partir de este momento, hubo más mensajes entre ambos en los que Cuenca le pidió que no confinaran a la población -sobre este asunto tampoco indicó nada el jefe de gabinete en el juzgado-. Esto ya fue cerca de las 20:00: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". La ex consellera le respondió entonces: "Está la cosa muy muy mal", y él le dijo: "Ya, mujer". A lo que Pradas agregó: "Desbordamientos por toda la provincia".

Cuenca insistió: "Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas. Ribera Alta. Costera. En fin. Pero no toda la provincia". Pradas le respondió: "Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas y alejamiento (subir plantas) unos cuentos municipios". Esto era a las 19:58.

Y el jefe de gabinete seguía con sus argumentos frente a estas medidas: "Salomé, per a confinar -para confinar- hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma".

Pradas le respondió a las 20:15, una vez enviado el Es-Alert a la población: "Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias". Cuenca contestó: "Llévate açó del cap per favor -quítate eso de la cabeza--. Tranquila, ché".

Informe del IML de posible víctima

Por otro lado, la magistrada también ordena al Instituto de Medicina Legal (IML) realizar un informe sobre la posible relación de causalidad entre el fallecimiento de un hombre en la localidad valenciana de Benetússer el 29 de octubre de 2024 con la dana.