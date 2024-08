Junts amenaza con romper con el PSOE si Puigdemont es detenido al volver a España

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha advertido este martes que si el ex presidente catalán Carles Puigdemont es detenido en su regreso a Cataluña, Junts deberá "replantearse" el acuerdo que firmó con el PSOE y que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez.

En declaraciones a TV3, Turull ha denunciado que el acuerdo entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa supone "un cambio de relato" en cuanto a la "resolución del conflicto político" entre Cataluña y el Estado.

"No es el que nosotros acordamos con el PSOE", ha subrayado.

Si además hay una detención de Puigdemont y "el PSOE mira hacia otro lado", ha advertido Turull, el acuerdo que firmó Junts con los socialistas "deberá replantearse" y habrá que "estudiar todos los escenarios".

"Si las condiciones han cambiado y este acuerdo no es posible, el acuerdo no puede continuar de ninguna de las maneras", ha alertado, si bien ha puntualizado que Junts todavía no ha tomado la decisión de desligarse de la mayoría que da apoyo al Gobierno de Sánchez, sino que actuará "en consecuencia" según los acontecimientos.

Según Turull, una detención de Puigdemont perjudicaría al Estado español, porque "quedará más denunciado internacionalmente": "Si hay un Estado demofóbico, será un problema del Estado", ha añadido.

La investidura de Illa se puede retrasar

Turull ha avanzado tambiçen que su partido pedirá la suspensión del pleno de investidura de Salvador Illa si Puigdemont es detenido al regresar a España para participar en el debate.

Ha dado a entender que Puigdemont volverá a Cataluña en los próximos días de incógnito, sin especificar "hora y lugar" de su regreso, porque "sería de una ingenuidad salvaje dar detalles" de sus planes y "ponerlo fácil para que lo puedan detener".

ERC está de acuerdo con retrasar la investidura si el ex president es detenido pero no variará su apoyo a Illa

El ex presidente catalán, ha recalcado, debería entrar "por la puerta principal del Parlament", pero no ha "pactado" ningún plan con los Mossos d'Esquadra porque "no viene a dejarse detener", sino a "defender sus derechos políticos" como diputado y a "confrontar" con "unos jueces han decidido prevaricar y no aplicar la ley".

Si Puigdemont es detenido, como él mismo asume que ocurrirá ya que el Tribunal Supremo no le está aplicando la ley de amnistía, JxCat pedirá al presidente del Parlament, Josep Rull, que "suspenda el pleno" porque no se podría celebrar "en condiciones de normalidad", al no poder participar uno de los diputados debido a su detención.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha avanzado que "seguramente será necesario" suspender temporalmente el pleno de investidura si se produce la detención del ex presidente. Pero, en todo caso, ha recalcado que los republicanos no variaran su voto.