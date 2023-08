Junts alcanza un principio de acuerdo con el PSOE para facilitar que Armengol presida el Congreso

Junts per Catalunya (JxCat) ha alcanzado un principio de acuerdo con el PSOE para la votación de la Mesa del Congreso y facilitará que la socialista Francina Armengol sea la nueva presidenta de la cámara. El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha trasladado a los miembros de la Ejecutiva del partido este principio de acuerdo durante la reunión telemática que han mantenido esta mañana.

El principio de acuerdo con el PSOE contempla impulsar el uso del catalán en el Congreso, reactivar la comisión de investigación sobre las cloacas del Estado y crear una nueva comisión de investigación sobre los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils del 17A, de los que este jueves se cumple el sexto aniversario. No obstante, las mencionadas fuentes precisan que el acuerdo todavía no se ha cerrado y que están pendientes de atar algunos aspectos, por lo que la negociación se extenderá hasta pocos minutos antes de la votación.

Tras el principio de acuerdo de JxCat, el bloque progresista podría alcanzar la mayoría suficiente para hacer presidenta de la Cámara Baja a la expresidenta balear. Este miércoles, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont exigió al PSOE "hechos comprobables" antes de "comprometer" los votos de Junts tanto para la Mesa del Congreso como para una eventual investidura de Pedro Sánchez.

"La Mesa del Congreso, para nosotros, no va de tener un cargo dentro, ni tampoco va de la investidura. No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple", avisó la víspera Puigdemont, que dejó claro que la posición de Junts no había variado.

La votación de la Mesa

En la sesión que comienza a las 10 de la mañana se constituirán las Cortes y se elegirá a la nueva Mesa de la Cámara Baja. De forma interina dirigirá el pleno la llamada Mesa de Edad, presidida por la diputada de más edad, la socialista Cristina Narbona, acompañada por los dos más jóvenes, Ada Santana y Ferran Verdejo, como secretarios. La votación, regulada por el artículo 37 del Reglamento, se hace por llamamiento y en urna.

Para la elección del presidente o presidenta, cada diputado escribe sólo un nombre en una papeleta y será elegido el que obtenga mayoría absoluta, es decir el voto de 176 diputados. Si ninguno la obtuviera habrá una segunda votación entre los dos candidatos que hayan alcanzado mayor número de apoyos y resultará elegido el que obtenga más votos. La elección de los cuatro vicepresidentes se hace simultáneamente.

Cada diputado escribe sólo un nombre en la papeleta y resultarán elegidos, por orden sucesivo, los cuatro que obtengan mayor número de votos. En la misma forma serán elegidos los cuatro secretarios. Si en alguna votación se produjera empate, se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados hasta que el empate quede resuelto. En estas votaciones es fundamental un acuerdo previo entre los grupos para optimizar los votos entre los distintos candidatos y obtener así la mayor representatividad en la Mesa.

La composición de la mesa y su poder

La Mesa del Congreso es clave para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad del futuro Gobierno, y su composición apunta ya las mayorías con las que podrá contar el candidato a la investidura y después su propio Ejecutivo.

Sus miembros son los que deciden sobre la admisión a trámite de las leyes y proposiciones que presentan los grupos y pueden ralentizar o acelerar las iniciativas parlamentarias. Presidir el Congreso supone además ser la tercera autoridad del Estado, solo por detrás del Rey y del presidente del Gobierno.

Está compuesta de 9 miembros: el presidente, cuatro vicepresidentes -que le reemplazan según el orden de su puesto- y cuatro secretarios, que asumen tareas de supervisión y gerencia interna. Habitualmente la Presidencia suele recaer sobre el partido que sustenta al Gobierno y la mayoría de sus miembros también forman parte de la mayoría que da respaldo al Ejecutivo.

Sin embargo hubo una excepción en la XI Legislatura en 2016, la denominada legislatura corta -del 13 de enero al 19 de julio- cuando estando Mariano Rajoy como presidente en funciones presidió el Congreso el socialista Patxi López. Fue un momento de embrollo político y jurídico, porque Rajoy, argumentando que estaba en funciones y que no tenía el respaldo del Congreso, se negó a someterse al control parlamentario y la Mesa, presidida por Patxi López, llevó el caso al Tribunal Constitucional.

Funciones principales

Además de controlar la admisión a trámite de las proposiciones de Ley, proposiciones no de Ley, mociones o cualquier otra iniciativa, la Mesa autoriza el registro de los grupos parlamentarios y Decide sobre su creación en caso de que no cumplan determinados requisitos. La Mesa elabora el presupuesto de la Cámara y controla los gastos y su ejecución. Fija el calendario de actividades del Pleno y de las Comisiones, decide sobre cualquier escrito que presente un diputado o un grupo parlamentario y puede tumbar iniciativas si no se ajustan al Reglamento o a la Constitución. Por su parte, el presidente del Congreso dirige los debates y mantiene el orden en el hemiciclo. Además le corresponde interpretar el Reglamento. Autoriza viajes de las delegaciones parlamentarias dentro y fuera de España o puede suspender a un diputado de sus derechos y deberes si incumple las normas. Otra de sus funciones es la de mantener la seguridad en el Congreso, ya que la Cámara cuenta con una comisaría de Policía propia.