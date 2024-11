El líder del PSOE extremeño cree que si David Sánchez no fuera hermano del presidente no habría caso

El presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha trasladado su "plena confianza en la Justicia" ante su próxima declaración por el caso abierto contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y ha asegurado que "si se llamara Juan Pérez no habría caso".

En declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de la XL Feria Agroganadera de Trujillo (Cáceres), Gallardo ha tildado el proceso judicial de una "estrategia bien planificada para erosionar al adversario político" y ha mostrado su tranquilidad porque "cuando uno no ha hecho nada, no tiene nada que temer".

A su juicio, el informe de la UCO no tiene ningún "reproche penal" y muestra que la Diputación de Badajoz "ha cumplido estrictamente la legalidad" en la contratación de Sánchez.

Asimismo, Gallardo ha asegurado que tiene el apoyo de su partido y que se presentará a la reelección como secretario en Extremadura con "más ganas, más fuerzas y más ilusión".

"Se puede estar de acuerdo en la creación de una plaza sí o no, pero eso es una potestad de autoorganización de la propia Administración", ha apuntado a la vez que ha defendido el proceso de contratación de David Sánchez en la institución provincial.

David Sánchez inició su relación laboral con la Diputación en 2017 como coordinador de actividades de conservatorios de música y seis años después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Así, Gallardo ha explicado que la plaza de Sánchez es una de las 57 creadas aquel año en el que también se modificaron otras 39 plazas, de las que ha defendido que se crearon "con rigor", a su juicio, "por muchas sospechas que se intenten trasladar".

El responsable de la Diputación ha mostrado su "tranquilidad" y sus "ganas de poder declarar y aclarar" la situación ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que le ha citado como investigado junto a David Sánchez el próximo 9 de enero en el caso abierto por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

"Todo el procedimiento de informe, aprobación de pleno, actas que están y se pueden comprobar, están en perfecto estado; uno no solo ve que no hay reproche penal, es que ni siquiera existe reproche administrativo", ha relatado.

Asimismo, ha señalado que no existían "prisas" para ocupar la plaza "creada en octubre y que se ocupa en julio del año siguiente".

"Si en vez de David Sánchez se llamara Juan Pérez, no habría caso", ha sentenciado Gallardo, quien ha asegurado tener el apoyo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Por último, ha cargado contra el "intento de linchamiento de la derecha y la ultraderecha" en todo el proceso, del que "no tiene nada que temer" sino solo "soportar la pena del telediario", con la "convicción" de creer en la Justicia, ha dicho.

Ni PNV ni ERC ven "nada sospechoso"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que no hay "nada sospechoso" en el caso por el que ha sido imputado el hermano del presidente Pedro Sánchez, David Sánchez, pero aboga porque se realicen las diligencias "oportunas" y se den aclaraciones. Según Esteban, "bastantes" de los datos que se presentaron en la demanda "parece que no eran correctos", por ejemplo el patrimonio o la cronología relativa a la creación de la plaza en la Diputación, y por tanto no cree que haya "nada sospechoso". Aún así ha abogado por que se realicen las diligencias oportunas y se den las aclaraciones "convenientes" como "se ha hecho hasta el momento", ha zanjado.

En la misma línea, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que "no hay absolutamente nada" sino que se trata de un caso que se enmarca en una "ofensiva judicial" contra el Gobierno porque "no gusta". "Hace tiempo que rondan las ganas de imputar al entorno más próximo del presidente", ha recordado. Aun así ha advertido que si en algún momento hubiese algo confirmado desde su formación serán los "primeros" que no dudarán en pedir cuentas.