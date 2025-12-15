María Guardiola obtendrá más escaños que la suma de la izquierda en Extremadura

A una semana de que se celebren las elecciones autonómicas en Extremadura, el PP de la actual presidenta María Guardiola ganaría los comicios de modo claro, pero no alcanzaría la mayoría absoluta de 33 escaños. Necesitaría, de nuevo, a Vox para sacar adelante su investidura, aunque su dependencia de partido de extrema derecha sería menor que en la pasada legislatura, ya que los populares obtendrían más parlamentarios que la suma del PSOE y de Unidos por Extremadura. Este es el escenario que dibuja el sondeo de DYM para los diarios del Grupo Joly.

La encuesta se realizó entre el 4 y el 10 de diciembre. Hoy lunes es el último día en el que la legislación española permite la publicación de sondeos.

María Guardiola alcanzaría de 29 a 31 escaños (42,9% de porcentaje de voto estimado), a sólo dos de la mayoría absoluta en el mejor de los escenarios que calcula DYM. El PSOE, que presenta a Miguel Ángel Gallardo, es el único partido que pierde posiciones respecto a la legislatura anterior. Obtendría de 21 a 23 (31,8%), dejándose 8,5 puntos en porcentaje de voto respecto a las elecciones anteriores.

El PP y el PSOE estaban empatados en escaños en la anterior legislatura, si bien los socialistas obtuvieron más votos. Guardiola gobernó porque Vox obtuvo un escaño más que Unidos por Extremadura. Ahora Vox tendría entre 7 a 9 escaños (12,3%), mientras Unidos por Extremadura alcaza de 5 a 6 (8%). Guardiola necesitará, por tanto, a Vox para sacar adelante su investidura y los presupuestos, pero le valdrá su abstención. Esta es una ventaja cualitativa importante.

Valoración de líderes políticos. / Departamento de Infografía

María Guardiola adelantó las elecciones por la falta de apoyo de Vox. Arriesgó a disolver el Parlamento, pero un 58,6% de los sondeados apoya esta medida. De materializarse el resultado, Extremadura supondrá un primer golpe para Pedro Sánchez en el inicio de un nuevo ciclo electoral. Su candidato, Miguel Ángel Gallardo, llega a las elecciones con fecha para sentarse en el juicio por la contratación del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz. La vista se celebrará en mayo.

Pero, además, Gallardo se llevó un varapalo de los tribunales extremeños, que no aceptaron que se incorporase al Parlamento al entender que era una burda maniobra para ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Su valoración es muy mala, no le aprueban ni los votantes de izquierda ni de centro izquierda. Sólo alcanza un 5 en el caso de los electores socialistas.

La actual presidenta obtiene un 4,9 en el conjunto del sondeo, es la mejor valorada. Su Gobierno tampoco escapa mal. Los encuestados le dan un 5,6, que es una nota alta en un contexto de desafeccción política. El saldo entre qienes le aprueban y quienes le suspenden es de 40,4 puntos sobre 100.

Los extremeños señalan a la falta de oportunidades de la juventud como su principal problema. Es notable esta preocupación en una comunidad autónoma que viene perdiendo habitantes de tal modo que ni la inmigración es capaz de resolver el empate. Como segundo problema, los encuestados señalan a la insuficiente conexión por ferrocarril de esta región con el resto de España.

Los sondeados se manifiestan a favor de ampliar la vida últil de la central nuclear de Almaraz. Un 55,7% lo respaldan. Este es uno de los asuntos más polémicos que se ha vivido en esta comunidad en los últimos meses, aunque finalmente las eléctricas propietarias han solicitado la ampliación después de haber encontrado un cambio de opinión en el Gobierno central.

Del mismo modo, pero con menos respaldo, los sondeados se posicionan a favor de explotar los yacimientos de litio en la comunidad. Este metal es esencial en la fabricación de las baterías. Un 40,2% de los extremeños aprueba esta actividad minera.