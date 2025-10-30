Pedro Sánchez evita respuestas en un tenso interrogatorio del PP en la comisión sobre el caso Koldo del Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido sometido a un tenso interrogatorio en el Senado por parte del portavoz del PP Alejo Miranda, quien le ha apremiado a responder "sí o no" a decenas de preguntas sobre corrupción y a las que, en su mayoría, el jefe del Ejecutivo ha eludido contestar con datos concretos.

Entre continuas interrupciones y reproches mutuos y numerosas llamadas al orden por parte del presidente de la comisión, Eloy Suárez, Sánchez ha confirmado algunas de las afirmaciones que ya había hecho a otros portavoces para defender la limpieza de las cuentas del PSOE o desvincular a su mujer del rescate de Air Europa. En un tono incisivo, el senador del PP ha reprochado reiteradamente a Sánchez que no respondiera a sus preguntas para concluir acusándole de carecer de "escrúpulos" y de estar "acorralado por la verdad" y "salpicado por la corrupción".

Le ha advertido además, en el final de su intervención, que ahora llegará el "veredicto" de la militancia socialista, que -ha vaticinado- "renegarán" de él "cuando esto estalle" como antes hicieron con el ex ministro José Luis Ábalos o el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Ante esto, el presidente del Gobierno le ha acusado de tener una actitud "inquisitorial" como "Torquemada" y ha dicho estar "encantado" de participar en la comisión a tenor de cómo se ha desarrollado.

Entre las cuestiones que Sánchez ha negado están tener relación con el comisionista Víctor de Aldama o haberse reunido con él y ha recordado que es normal que los representantes políticos se hagan fotos en actos de partido. También ha dicho no recordar si se intercambió mensajes con Koldo García y que cree que no lo hizo con Aldama.

Sánchez ha defendido la inocencia de su mujer y su hermano, pero no ha querido entrar a una de las preguntas más repetidas por el senador, sobre si su hermano vivía y tenía residencia fiscal en Elvas (Portugal), asunto que según el jefe del Ejecutivo no tenía nada que ver con el objetivo de la comisión.

"Si no quiere responder, que conste en acta"

En el cruce entre ambos, el portavoz del PP ha sacado a colación los negocios del suegro de Sánchez, que no eran, ha dicho el líder socialista, "actividades ilícitas", al tiempo que ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador, a quien llamado "Alberto Quirón", recordando que obtuvo una "comisión de dos millones de euros por tres 'emails' y una llamada".

Miranda ha preguntado también por Jessica Rodríguez y si sabía donde fue "colocada" dentro de su Gobierno. "En el momento en el que se conocieron estos hechos fue cuando actuamos desde el punto de vista político", ha añadido el presidente. Al ser preguntado sobre la financiación de su campaña para liderar el PSOE ha subrayado que no le consta que hubiera donaciones de más de 50.000 euros y tampoco que alguna de ellas procediera de su suegro: "se cumplió con la ley".

"¿Desmiente que las saunas de San Bernardo 36 financiaran su campaña?", ha proseguido el PP, ante lo que Sánchez ha declarado que no tiene información sobre ello. En cuanto al dinero en efectivo que ha dicho haber recibido, no ha podido dar la cifra concreta y las fechas de esos pagos, aspectos que ha considerado "anecdóticos".

El popular también le ha preguntado si fue una casualidad la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez, o fue un vuelo planificado. Se tomó la decisión de impedir la entrada cuando se tuvo conocimiento de que existían sanciones contra ella, ha explicado Sánchez.

Miranda ha inquirido además si tras ese vuelo se descargaron maletas o si pasaron control de equipajes, a lo que Sánchez ha asegurado que no tenía constancia de ello como tampoco la tiene, ha dicho, de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mediara por el rescate de Plus Ultra.

"Esto es un circo"

Sánchez, ha lamentado la creación de comisiones de investigación en el Senado que ha considerado que en realidad son "comisiones de difamación", y suponen, ha añadido, "un circo". Sánchez ha lanzado su reproche en el turno de respuesta a la senadora de UPN María Caballero durante su comparecencia en la comisión que investiga el Senado. Ante la pregunta de esta senadora de si pondría la mano en el fuego por la presidenta de Navarra, María Chivite, debido a sus conexiones con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (actualmente en prisión), Sánchez ha recordado las críticas de Caballero al Gobierno por los apoyos recibidos de formaciones como EH Bildu.

A renglón seguido, ha agradecido su respaldo a los partidos que han propiciado su Gobierno progresista que, según subrayado, está impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo. Para Sánchez, la creación de lo que ha denominado "comisiones de difamación", en referencia a la de investigación en la que estaba compareciendo, pretende "desviar el tiro" sobre la situación que realmente vive España. Ante esas palabras, el presidente de la comisión le ha reprochado ese calificativo y le ha pedido respeto para la cámara. "Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión", le ha contestado el presidente del Gobierno, a lo que Suárez le ha respondido que esa es su opinión, y que si ese es el respeto que tiene a la comisión, es su responsabilidad como máxima autoridad del país. En su respuesta posterior al senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, Sánchez ha vuelto a usar el mismo calificativo de "comisión de difamación", y Eloy Suárez ha informado de que esas palabras serán retiradas del diario de sesiones.

Destaca la capacidad política de Ábalos, pero sus hábitos le "repugnan"

Pedro Sánchez ha destacado también las cualidades políticas de José Luis Ábalos, que nada tenían que ver, ha dicho, con sus hábitos personales que "desconocía" y que le "repugnan".

En respuesta a la senadora de UPN, quien le ha preguntado por las relaciones de Ábalos con mujeres prostituidas "pagadas con dinero público", Sánchez ha subrayado que esta cuestión la tendrá que dirimir la justicia. Ha agregado que en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos su partido actuó y ha remarcado que dichos comportamientos no solo le decepcionan, sino que le repugnan y rechaza absolutamente. El presidente, que ha vuelto a dejar claro su compromiso con el feminismo, no ha contestado a la pregunta de la senadora de si fue avisado de las "andanzas" de Ábalos, pero sí sobre los motivos de su salida del ministerio de Transportes. Ha dicho que tuvo lugar dentro de una remodelación del Gobierno pasada la pandemia para darle un impulso a la acción del Ejecutivo durante la desescalada.

Junts le recuerda su "debilidad más absoluta"

El portavoz de Junts en la comisión, Eduard Pujol, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "poco serio", lo cual le ha "condenado" -ha dicho- a perder el apoyo de su formación y a la "debilidad más absoluta". Pujol ha iniciado su interrogatorio a Sánchez recordándole que Junts ha llegado a la comisión "como partido de oposición a un gobierno incumplidor" y ha lanzado una primera tanda de preguntas para saber de dónde salen los billetes en metálico en la sede socialista tras las últimas "idas y venidas sobre sobres". "¿Tienen una varita mágica especial que se llama corrupción o no, o es que tienen una máquina para fabricar billetes en Ferraz, al estilo de Génova?", ha dicho con ironía. Y después de que Sánchez insistiera en que el Gobierno cumple sus acuerdos y de que volviera a decir que la comisión de investigación en la que está compareciendo es un "circo", el portavoz de Junts ha discrepado y le ha espetado que su "actitud sonriente" durante muchos minutos de la misma es la que" ayuda a crear la sensación de circo".

A ello Sánchez le ha contestado que a las insidias a veces es mejor responder con una sonrisa y ha remarcado de nuevo que el dinero en metálico proviene de cuentas corrientes del partido y que hay trazabilidad en su curso. "A mí no me ha repartido en efectivo dinero escondido en cajas de puros", ha apostillado. El jefe del Ejecutivo ha repasado los esfuerzos de su gabinete para dar cumplimiento a los acuerdos de Bruselas, que permitieron la investidura de Sánchez, y ha recordado, entre otros ejemplos, las negociaciones para que el catalán sea reconocido como lengua cooficial en las instituciones europeas. Ha agregado que más allá de la decisión que haya tomado Junts tras la ruptura con el PSOE, el Gobierno va a seguir trabajando para que estos acuerdos se cumplan y ha dicho no entender a la formación que lidera Carles Puigdemont cuando dicen que han pasado a la oposición porque siempre "han hecho gala" de estar en ella.

Mantiene que las elecciones serán en 2027 tras pedir CC una cuestión de confianza

Sánchez ha reiterado que las elecciones generales serán cuando tocan, en 2027, y, por tanto, no se plantea someterse a una cuestión de confianza como le ha pedido Coalición Canaria en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.

El senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, ha considerado que, ante la actual situación política, en referencia a la decisión de Junts de romper su acuerdo con el PSOE, si no se convocan elecciones, el presidente del Gobierno debería plantear una cuestión de confianza Al preguntarle directamente si se va a someter a ella, Sánchez ha insistido en que las elecciones generales serán en 2027 y será en ese momento cuando puedan decidir los ciudadanos.

De esta forma ha venido a descartar la posibilidad de someterse a esa cuestión de confianza, y a renglón seguido ha retado a presentar una moción de censura si así lo considera oportuno algún grupo parlamentario. Ha recordado entonces que tanto en el PP como en Vox se ha hablado de esta posibilidad y ha subrayado que la Constitución determina que una moción de censura debe ser constructiva, no instrumental. "Aquellos que hablan de constitucionalismo como PP y Vox, lo que hacen es retorcer esa Constitución", ha lamentado. Después de haber calificado de "comisión de difamación" a la comisión de investigación en la que estaba compareciendo, ha añadido una denominación más para ella. Se trata, ha dicho, de una "comisión de frustración" para los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.