Peramato expresa su "admiración" a García Ortiz en su primer acto tras la sentencia del Supremo

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha expresado públicamente este jueves ante toda la carrera fiscal su "admiración, respeto, reconocimiento y agradecimiento" a Álvaro García Ortiz, en el primer acto público al que acude su antecesor en el cargo tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

Tras tomar posesión en el Supremo, Peramato se ha desplazado a la Fiscalía General para participar en un acto solemne al que han asistido cinco de los seis últimos fiscales generales: Eduardo Torres Dulce, María José Segarra, Consuelo Madrigal y Dolores Delgado.

Pero por encima de todo ha sido el primer acto público en el que ha aparecido su más inmediato antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, tras su renuncia del pasado 24 de noviembre como consecuencia de la condena impuesta por el Tribunal Supremo de dos años de inhabilitación como fiscal general y 7.200 euros de multa, cuya sentencia fue hecha pública el martes.

De hecho, la nueva fiscal general ha aprovechado su discurso para trasladar un mensaje a García Ortiz, sentado en segunda fila junto al resto de fiscales generales que han asistido al acto.

"Quiero expresar públicamente mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración y agradecimiento a mi predecesor más inmediato y mi cariño a él y a toda su familia", ha dicho Peramato, a lo que ha seguido un sonoro aplauso.

Al igual que en su comparecencia en el Congreso, la nueva fiscal general no ha eludido comentar el procedimiento contra su antecesor dejando claro, como dijo en la Cámara Baja, que es consciente de que ha abierto una "herida profunda" que "ha atravesado a la Fiscalía" y que cuenta con el "conjunto" de todos para hacer que sane.

Peramato, emocionada al recordar a su familia, también ha mostrado su agradecimiento al Gobierno "por la confianza" y a todos los que la han precedido en el cargo, quienes "dieron lo mejor de sí mismos para fortalecer la Fiscalía". "Desde aquí mi reconocimiento a su trabajo y su legado", ha añadido.

La nueva fiscal general, que fue fiscal de Sala contra la violencia de género, especialidad a la que ha dedicado gran parte de su carrera, ha hecho también un llamamiento a la sociedad y a las instituciones para alcanzar "un posicionamiento claro frente al acoso sexual de las mujeres y de las niñas y niños".

Peramato prometió este miércoles su cargo ante el Rey, después de que el BOE publicara su nombramiento en un real decreto junto a otro que cesaba a García Ortiz, "agradeciéndole los servicios prestados".

Precisamente una de las primeras tareas de Peramato será previsiblemente la de impulsar un expediente de la Inspección de la Fiscalía General para comprobar si procede expulsar o suspender como fiscal a Álvaro García Ortiz tras la sentencia del Supremo.