Dos periodistas declaran en el Supremo que tenían el correo antes que García Ortiz

Dos periodistas han declarado este miércoles en el Tribunal Supremo que tenían el correo filtrado de la defensa del novio de Ayuso días antes de que lo tuviera el fiscal general, Álvaro García Ortiz. El periodista de elDiario.es Jose Precedo ha revelado al tribunal que tuvo acceso al correo por cuya filtración está siendo juzgado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el 6 de marzo de 2024, seis días antes que él. "Es inocente", ha asegurado.

En la misma línea, el periodista de La Sexta Alfonso Pérez Medina ha confirmado este miércoles ante el tribunal que la noche del 13 de marzo de 2024 tuvo acceso al contenido del correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitía en su nombre un fraude a Hacienda por "tres fuentes distintas", antes de que el fiscal general lo recibiese.

Precedo, adjunto al director de elDiario.es, ha dejado claro en varias ocasiones que tuvo acceso a "un pantallazo en papel de ese correo" el 6 de marzo, si bien su fuente no le había autorizado a publicar esa información.

Como era de prever, el periodista no ha revelado su fuente acogiéndose al secreto profesional, pero sí ha subrayado que "en 22 años de carrera Álvaro García Ortiz (a quien conoce desde 2003 por el caso del Prestige) no me ha pasado un papel nunca".

Y mirando al tribunal ha dicho sobre el fiscal general: "Es una persona que yo se que es inocente porque conozco la fuente pero no la puedo decir por el secreto profesional".

Ha explicado que cuando le llegó la información montó un equipo de investigación para preparar hasta ocho informaciones que publicaron entre los días 12 y 14 de marzo, aunque antes llamó a la Fiscalía General.

Lo hizo para saber de cuánto tiempo disponía con vistas a publicar, por si la Fiscalía tenía previsto sacar una nota de prensa u otros medios estaban tras la pista de este caso, y porque tenía un viaje al extranjero y no sabía si debía cancelarlo.

Preguntado sobre por qué no publicó el pantallazo con el correo clave antes que la noticia de El Mundo del día 13 a las 21.29 o incluso después, ha explicado que no pudo porque la fuente no se lo permitía. "Lo tengo pero no lo puedo exhibir", ha precisado.

Es por ello que cuando se publica la noticia de El Mundo y después la de la Sexta, que dice que el pacto no proviene de Fiscalía sino al contrario -de la pareja de Ayuso- se poner a hacer averiguaciones sobre el orden de los correos porque el que publica El Mundo es del día 12 de marzo y el suyo es anterior, del 2 de febrero, pero quiere estar seguro de si hay más correos y el orden de los mismos.

No es hasta que el contenido de ese correo se publica cuando ya recibe autorización de su fuente. "La fuente me confirma que el que tengo yo es el primer correo, y que la conformidad parte de González Amador", por tanto cuando tiene eso "atado" es cuando publica.

Es más, ha insistido que si hubiera tenido permiso de su fuente para publicar ese pantallazo "en el momento en que Ayuso niega toda esa información, publico esta imagen y se acabó este cuento".

Precedo ha mencionado también las "amenazas" que recibió del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, con quien mantuvo una conversación a través de mensajes para preguntarle si desde el Gobierno regional querían reaccionar a la noticia que iban a publicar el 12 de marzo sobre el caso de fraude fiscal.

De hecho, ha asegurado que Rodríguez también le dijo a una compañera "os vamos a triturar, vais a tener que cerrar". "Cuando alguien dice eso me lo tomo en serio, entiendo que nos va a denunciar y nos quiere hundir", pero él tenía "documentación" para respaldar sus informaciones.

Tras explicar al tribunal cómo funciona la profesión y una redacción periodística, ha indicado que él vive "de su reputación profesional", por eso "cuando aquí se pone a caldo a periodistas se está jugando con nuestra reputación".

Precedo se ha referido así a las descalificaciones que Rodríguez lanzó ayer hacia los periodistas "izquierdistas" que "cuentan las cosas de aquella manera" y a los medios de izquierda "voraces", unas palabras que ha lamentando que "se le hayan dejado decir esto sin ningún reparo".

Por su parte, Pérez Medina, de La Sexta, ha relatado que, tras la publicación de El Mundo que atribuía la iniciativa del pacto a la Fiscalía a las 21:29, logró conocer por "tres fuentes distintas" el contenido de los dos correos electrónicos.

Realizó la secuencia completa de lo sucedido y a las 21:54 transmitió a un chat de WhatsApp de la cadena de televisión que la propuesta de pacto provenía del abogado. Minutos más tarde, a las 22:10, La Sexta publicó la noticia.

Él ha sido el último periodista en testificar este miércoles, jornada en la que también ha declarado el autor de la citada noticia de El Mundo titulada La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales.

Esteban Urreiztieta ha explicado que eligieron ese enfoque por un criterio periodístico porque no es habitual que un fiscal se dirija a "un contribuyente", y ha asegurado que nunca tuvo ni el expediente tributario de González Amador ni el correo en el que su abogado proponía un pacto.

Sí que dispuso del correo del fiscal del 12 de marzo, en el que decía al abogado que no habría obstáculo para llegar a dicho pacto, y ha señalado que al día siguiente incorporó a la noticia la información de la nota de prensa de la Fiscalía que precisaba que la iniciativa del acuerdo era del abogado y que conllevaba la admisión de los delitos por González Amador porque la complementaba y enriquecía y no desvirtuaba su enfoque inicial.

El periodista ha defendido que todos los datos de la noticia son "ciertos, contrastados y veraces" y que nunca publicaron la versión que dio Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, de que el fiscal recibió "órdenes de arriba" para retirar el pacto porque no lo pudieron contrastar, pese a que, ha incidido, en este procedimiento se atribuyó a su medio.