Un mando policial ve a Trapero "imprescindible" en la estrategia del 'procés'

El comandante de la Guardia Civil a cargo de la investigación del procés considera al ex jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero como un elemento "imprescindible en la estrategia independentista", y que así lo demuestra la información puntual que transmitía a los ex dirigentes de la Generalitat sobre las instrucciones judiciales que se daban para tratar de impedir el referéndum.

El secretario de los atestados de la Policía Judicial explicó al tribunal que juzga el procés que Trapero iba enviando las instrucciones que emitió la Fiscalía Superior de Cataluña a lo largo de septiembre de 2017 tanto al ex consejero de Interior Joaquim Forn –para quien se piden 16 años de prisión– como al ex secretario general de Interior César Puig y el ex jefe político de los Mossos Pere Soler.

El comandante indicó que a los investigadores les "resultó extraño" que hiciera eso, como quejarse también a Forn del nombramiento del coordinador del dispositivo policial para el 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, una disconformidad que también expresó en una nota interna a los Mossos en la que subrayaba su incomodidad por estar "tutelado" por el Ministerio del Interior.

"Sin tutelas del Estado español"

El nombramiento de Pérez de los Cobos se concretó en la instrucción 4 de la Fiscalía Superior, algo que también generó las críticas de Forn, quien en un correo electrónico manifestó que "no admitía tutelas del Estado español", tal y como relató el comandante, testigo del juicio.

Para el investigador, otra prueba de que Trapero formaba parte de la estrategia independentista es que el 2 de octubre envió otra comunicación a sus agentes felicitándolos por su "trabajo excelente", al tiempo que lo justificaba en que desde la coordinación que ejercía Pérez de los Cobos se les podía decir a los Mossos qué hacer, pero no "cómo" llevarlo a cabo.

Asimismo, ubicó a los Jordis en la denominada "reunión del último intento", celebrada con algunos líderes independentistas días antes de que fuese investido Carles Puigdemont para definir quién iba a ser el presidente de la Generalitat. Un asunto que se trató en varios encuentros celebrados el 7 y 8 de enero de 2016, uno de ellos en la sede de la Asamblea Nacional Catalana, según el guardia civil.

Igualmente, aseguró que detectaron un correo del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el que pedía llevar a "personas vulnerables" a votar a el 1-0, un escenario en el que los mossos advirtieron de que no actuarían.