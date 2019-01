El 'procés' se sentará en el banquillo sobre el 5 de febrero

El presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena, ha informado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que el Tribual Supremo prevé comenzar el juicio contra los 12 líderes independentistas "en fechas próximas" al 5 de febrero de cara a activar el traslado de los acusados presos.

Marchena ya dirigió un oficio al titular de Interior hace varias semanas para que realizase las gestiones oportunas para activar el traslado de forma que pudiesen estar a disposición del tribunal la última semana de enero. Sin embargo, ésta es la primera vez que el magistrado indica una fecha concreta en la que podría dar comienzo el juicio, aunque no descarta que pueda ser en días próximos a la misma. Todo apunta a que el juicio se celebrará esa semana.

En el caso de que se produjese algún retraso derivado de la práctica de diligencias indispensables para el desarrollo del juicio, Marchena indica al titular de Interior que será advertido de forma oportuna para asegurar que los presos sean trasladados a cárceles de Madrid con la antelación necesaria. La solicitud de Marchena afecta a nueve de los doce acusados en el Supremo por el procés, que se encuentran en prisiones catalanas, a donde fueron trasladados desde varios centros penitenciarios de Madrid el pasado julio.

El ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el ex líder de ANC Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; y los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn –que aspira a presentarse a la Alcaldía de Barcelona– se encuentran en la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada. Por su parte, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell está en Mas d’Enric (Tarragona) y la ex consellera Dolors Bassa en Puig de les Basses, en Figueras. Los hombres serán trasladados a Soto del Real, mientras que las mujeres irán a Alcalá-Meco.

Tras este anuncio, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, hizo en el Parlament un llamamiento a la "unidad" soberanista, para zanjar la crisis reabierta en los últimos días entre JxCat y ERC, antes de que arranque el juicio. Un día después de que el recurso de amparo presentado por el ex president Carles Puigdemont ante el Constitucional, contra la decisión de la Mesa del Parlament de retirarle el voto delegado, hubiese levantado ampollas en ERC, Torra quiso pasar página de este nuevo choque entre socios de gobierno. Aprovechó la pregunta de la portavoz de ERC, Anna Caula, para hacer una apelación a la máxima cohesión independentista.