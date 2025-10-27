Puigdemont comunica a la Ejecutiva de Junts "que ha llegado la hora de romper" con Sánchez

El líder de Junts, Carles Puigdemont, con miembros de la dirección del partido independentista en una reunión reciente.

El ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha trasladado a la Ejecutiva del partido que "ha llegado la hora" de romper" el apoyo que la formación independentista mantiene al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que no ha cumplido con el acuerdo que alcanzaron para su investidura.

Así lo ha expresado en la reunión que mantiene la dirección de Junts en Perpiñán (Francia) para decidir si retira de manera definitiva el apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y si convoca una consulta entre la militancia para refrendar su decisión.

Tras el órdago lanzado el pasado miércoles por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, cuando dijo a Sánchez que quizá había llegado "la hora del cambio", el presidente del partido, Carles Puigdemont, ha convocado a la dirección ejecutiva a una reunión en Perpiñán (Francia), a la que él podrá asistir presencialmente para tomar una decisión al respecto.

En noviembre, se cumplirán dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez. Y en el debe de Junts hay más elementos que en el haber.

El principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también está la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional; así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos.

Esta última semana, JxCat también ha elevado el tono contra el PSOE a través de sus alcaldes, que lamentan el "bloqueo" parlamentario a "las leyes contra la multirreincidencia y las ocupaciones delincuenciales".

Tras conocerse públicamente la reunión de la cúpula de Junts, el Gobierno reactivó el viernes el reconocimiento en la Unión Europea de las lenguas cooficiales como el catalán, tras acordar con el gobierno de Alemania iniciar conversaciones bilaterales para dar una respuesta a la petición española de la oficialidad.

El sábado, en su intervención en la convención municipalista de Junts, el secretario general del partido, Jordi Turull, evitó hacer referencia a la decisión de este lunes, aunque puso en preaviso a los alcaldes del partido: "Vienen momentos complicados", subrayó.

No obstante, tanto Turull como el alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès, sí que hicieron referencia al "bloqueo" por parte del PSOE de las iniciativas legislativas sobre multirreincidencia y ocupaciones.

Una consulta a la militancia

Sobre la mesa está la posibilidad de convocar una consulta entre las bases del partido para refrendar la decisión que tome la cúpula del partido, tal y como hizo con el acuerdo para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez en noviembre de 2023 y para decidir si salía o no del Govern de la Generalitat que presidía Pere Aragonès.

El lugar elegido para la reunión es un espacio de trabajo a las afueras de la ciudad, el 5 Éléments, en el que JxCat ya organizó varias jornadas durante la campaña electoral de las elecciones al Parlament de 2024..