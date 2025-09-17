Los Reyes de España se reúnen con el presidente egipcio y la primera dama en Al-Ittihadiya

Los Reyes de España han sido recibidos este jueves en el Palacio de Al-Ittihadiya (Heliópolis) en El Cairo por el presidente de Egipto, Abdelfatah el-Sisi, y la primera dama, Entissar Amer el-Sisi, en la bienvenida oficial que les han ofrecido al inicio de la segunda jornada de su primer viaje de Estado a este país.

Tras su llegada, ambos jefes de Estado han escuchado los himnos nacionales de los dos países ante una formación de la guardia de honor, mientras se interpretaban los himnos nacionales y la reina y la primera dama asistían al acto a la puerta del palacio.

Felipe VI y doña Letizia han iniciado la jornada antes con una ofrenda floral en el Monumento al Soldado Desconocido, una construcción en forma de pirámide en el distrito cairota de 'Nasr City' y cuya construcción fue ordenada por el presidente Anwar Sadat en 1974 en honor de los egipcios que murieron en la guerra del Yom Kippur e inaugurado hace casi medio siglo.

Un monumento que fue elegido asimismo para la tumba del presidente Sadat después de su asesinato en octubre de 1981.

Una vez en el palacio, los reyes de España, El-Sisi y la primera dama de Egipto han saludado a las delegaciones, antes de celebrar sendas reuniones, que ha dado paso a un encuentro bilateral entre ambas delegaciones.

Por parte del jefe del Estado español han asistido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino; el embajador de España en Egipto, Álvaro Iranzo, y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla.

La delegación egipcia ha estado conformada por el presidente Al-Sisi y el ministro de Asuntos Exteriores, Migración y Asuntos de Egipcios en el Extranjero, Abdr Abdelatt, y el Inversión y Comercio Exterior, Hassan Al-Khatib, entre otros.

En esta jornada institucional, el rey de España recibirá el Collar del Nilo, la más alta condecoración que concede Egipto, y la reina Letizia la orden de Al Kamal, mientras que Al Sisi ha sido condecorado con el Collar de la Orden de Isabel la Católica y la primera dama de Egipto, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Tras estos actos, los reyes asistirán al almuerzo ofrecido en su honor en el palacio y, ya por la tarde, Felipe VI se reunirá con el presidente de la Cámara de Representantes de Egipto, Hanafy El-Gabali y con el presidente del Senado, Abdel Wahab Abdel Razek.

El Rey y el presidente egipcio se reunieron por última vez el 19 de febrero en el Palacio Real de Madrid, tras la firma de la declaración de Asociación Estratégica entre ambas naciones, lo que supone dos visitas de jefes de Estado en un mismo año, hecho poco frecuente.