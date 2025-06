Rufián dice que ha visto a Sánchez "tocado" tras reunirse con él en La Moncloa

"Hemos visto a un presidente tocado, a una persona tocada", ha dicho este miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tras reunirse esta mañana en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda que ha abierto para tratar de recomponer la relación con sus socios.

Rufián, que había dudado en si acudir a la cita porque no tenía claro que pudiera ser de utilidad, finalmente ha aceptado encontrarse con el presidente para "intentar decirle con un poco más de tiempo lo que le hemos dicho durante dos minutos" en una sesión de control del Congreso que ha tachado de "absolutamente desafortunada".

Tras una conversación de 35 minutos, y de vuelta al Congreso, el diputado de ERC ha resumido el resultado en los pasillos constatando que había visto a Sánchez "tocado" y ha apuntado respecto al futuro de la legislatura: "No sé cuánto tiempo queda, no lo sé, no sé lo que va a pasar".