La ley del sólo sí es sí no cesa de procurarle al Gobierno el más intenso dolor de cabeza de la legislatura y su reforma amenaza con perforar las meninges de la coalición del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados sin posibilidad de analgésico. Podemos aludió este miércoles a la presentación de una última propuesta de modificación con el fin de impedir que la ley, el mascarón de proa del ala morada del Gobierno, no acabe siendo aprobada en las Cortes con los votos de Vox y el PP, que volvió a ofrecerle este miércoles la mano a los socialistas para que la reforma se produzca de modo urgente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, restó importancia al último texto de consenso presentado por el Ministerio de Igualdad, a cuya titular, Irene Montero, criticó por tratar de crear un relato para la opinión pública y no ir a la verdad. Menos ruido y más nueces, vino a decir este miércoles la ministra andaluza.

María Jesús Montero lamentó este miércoles que las propuestas que han venido presentando Podemos y el Ministerio de Igualdad para reformar la ley del sólo sí es sí sólo buscan ganar el relato y no permiten avanzar en la negociación porque no modifican el núcleo de las discrepancias entre los dos socios de coalición.

La ministra de Hacienda afirmó que "se pueden mandar muchas propuestas", dijo en referencia a Unidas Podemos, que a su juicio "cuentan más para el relato" que para intentar solucionar el problema, según señaló en unas declaraciones efectuadas a los medios en los pasillos del Congreso recogidas por Europa Press.

Si existe una discrepancia en "el núcleo" de lo que separa a ambas formaciones, "y eso es lo que no se toca -se quejó la número dos del PSOE-, se pueden mandar todas las propuestas que uno quiera, pero no se avanza".

Montero defendió que la proposición de ley presentada por el PSOE evita que se rebajen las penas a los condenados por delitos sexuales -como ha sucedido desde que entró en vigor la ley en octubre- y mantiene el consentimiento en el centro de la ley, como reclama el Ministerio de Igualdad.

Fuentes socialistas pusieron este miércoles en cuestión que las propuestas trasladadas por Unidas Podemos logren impedir que se sigan rebajando las condenas y se preguntan por qué Igualdad no hace públicos estos documentos. Reprochan además que el PSOE intentó el acuerdo durante tres meses y que si la otra parte no toca y se niega a tocar la causa del problema, deben preguntarse si realmente quieren reformar la polémica ley.

El contexto de las reacciones de la ministra socialista fue un anuncio previo efectuado por el Ministerio de Igualdad, que informó este miércoles del envío de una nueva propuesta al ala socialista del Gobierno para acordar una reforma de la ley del sólo sí es sí. Su titular, Irene Montero, le pidió públicamente a sus adversarios de coalición una reunión para cerrar un acuerdo antes de que el pleno debata su proposición y "se retroceda en los derechos de las mujeres" con los votos del PP y Vox. "Hemos pedido al socio mayoritario una reunión, no entendemos por qué no quieren sentarse", manifestó la ministra de Podemos en los pasillos del Congreso debido a que la rebaja de penas a agresores sexuales fue este miércoles de nuevo el centro del debate.

Según fuentes de Unidas Podemos, se trata de la séptima propuesta que envía Igualdad a los socialistas con el fin de buscar un acuerdo que se antoja complicado, ya que, como reconoció Montero, "hay una diferencia política profunda con el PSOE".

"Llevamos más de seis propuestas al socio mayoritario del Gobierno, sí las han recibido; las tienen, no voy a entrar en ese tipo de detalles", señaló. Para Igualdad, la proposición de ley que han registrado los socialistas y que podría debatirse en vísperas del 8-M, Día Internacional de la Mujer, supone volver al Código Penal de La Manada.

"El riesgo que tenemos ahora es que con los votos del PP y de Vox volvamos al Código Penal de la violencia y la intimidación, en el que a las mujeres se les exige probar con la gravedad de las heridas en su cuerpo que han sido víctimas de una agresión sexual y para ser creídas", dijo Montero en unas declaraciones que recogió Efe.