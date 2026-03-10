Sánchez comparecerá el 25 de marzo en el Congreso para dar explicaciones sobre la guerra en Oriente Próximo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el 25 de marzo para hablar de la guerra en Oriente Próximo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el pleno del Congreso el próximo 25 de marzo para informar sobre la posición del Ejecutivo ante la guerra en Oriente Próximo, según han informado fuentes parlamentarias.

Sánchez pidió el pasado viernes comparecer ante la Cámara baja para presentar las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el próximo día 19 de marzo y para explicar la postura de España ante el conflicto desatado en Oriente Próximo.

La Mesa del Congreso dio luz verde este martes a la petición de comparecencia pedida por el jefe del Ejecutivo junto a la que también había presentado la pasada semana el Partido Popular, que exige además al Gobierno que someta a autorización de la Cámara el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre.

Tras el ataque a Irán, Sánchez ha defendido la bandera del No a la guerra y ha reivindicado la vigencia del derecho internacional, además de no permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) por parte de los Estados Unidos.