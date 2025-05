Sánchez rechaza "la manipulación" de culpar a las renovables del apagón para defender la energía nuclear

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado en su comparecencia de este miércoles ante el Congreso que no hay ninguna evidencia empírica que permita atribuir a las renovables el origen del apagón que la pasada semana mantuvo sin luz a la península ibérica durante horas y considera "irresponsable y una gigantesca manipulación" mezclar este asunto con el debate de las nucleares.

"A día de hoy, no hay ninguna evidencia empírica que nos diga que el incidente fuera provocado por un exceso de renovables o por la falta de centrales nucleares en España --ha afirmado en el hemiciclo--. De hecho, el día de autos nuestro sistema eléctrico estaba operando con niveles de renovables inferiores a los que se habían producido en muchísimos días anteriores".

Sánchez ha asegurado que espera conocer las causas del apagón para asumir responsabilidades políticas y también exigirlas aunque ha advertido de que encontrar los motivos que generaron el corte eléctrico llevará tiempo.

El presidente, que ha prometido transparencia, ha adelantado que el Ejecutivo va a "llegar al fondo del asunto" y ha defendido que la causa del apagón no va "de renovables o nucleares". "Los técnicos lo que necesitarán es el tiempo que requieran, y nuestra responsabilidad, la del Gobierno de España, es dárselo y respetar la complejidad del asunto", ha añadido antes de instar a no aprovechar la situación para generar ruido y escorar debates "de forma interesada".

Además, ha acusado, aunque sin mencionarla, a la oposición por ligar el apagón con las energías renovables y de ofrecer "solo una solución que consiste en su agenda ideológica y en los intereses de algunas empresas energéticas que tienen propiedad en las centrales nucleares". "Sólo pontifican con la certeza de quienes no entienden nada o quienes no quieren entender porque no les interesa entender porque han vendido su espíritu crítico a un buen pagador", ha añadido.

El presidente ha pedido a los ciudadanos "tiempo" para "llegar al fondo" de las causas puesto que los técnicos tienen que examinar los 756 millones de datos que transmitieron las 4.200 plantas del sistema eléctrico entre las 12:15 y las 12:35.

Sánchez ha defendido el sistema energético español y la transición ecológica y ha recordado que el Consejo Mundial de la energía ha mejorado las puntuación a España desde 2018 y la ha situado como el décimo tercer país "con el sistema más robusto y sostenible del mundo".

Así, ha asegurado que el Ejecutivo no va a desviarse "ni un solo milímetro de la hoja planificada en materia energética" porque las renovables "no son solo el futuro energético de nuestro país, son nuestra única y mejor opción".

También ha criticado el "cortoplacismo" de quien se "indigna por esos 400 millones de euros perdidos" en consumo el día del apagón, el pasado 28 de abril, y no piensan "en los más de 150.000 millones de euros que se perderán en las próximas décadas si no nos adaptamos y mitigamos la emergencia del cambio climático".

"Y qué gran acto de cinismo es lamentar las cinco vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático", ha reprochado.

Respuesta "a la altura de la población"

Sánchez ha asegurado que la sociedad española reaccionó con civismo tras el apagón masivo de la semana pasada y los ciudadanos estuvieron "a la altura", en contraste con quienes dan una visión "catastrofista" y "apocalíptica".

"España es un país extraordinario", ha proclamado en su comparecencia en el Congreso para rendir cuentas sobre el corte de suministro que dejó sin luz a toda la Península Ibérica durante horas.

Según ha subrayado, "la gente circuló con prudencia, ayudó a sus vecinos y vecinas, se reunió con sus familiares y con sus amigos y en nuestras calles se mantuvo un clima de seguridad y de confianza". De hecho, ha destacado el descenso en el número de delitos de hasta el 50% en los tres días posteriores al apagón.

En esta línea se ha mostrado convencido de que "muy pocas sociedades hubieran respondido mejor" que la española a esta situación y ha dado las gracias a todos los ciudadanos por el comportamiento durante esas horas "frente a la visión apocalíptica" y la visión "catastrofista de los que nunca creen en España", ha lanzado.