La UCO sostiene que la trama de hidrocarburos pagó a Ábalos un chalet en La Alcaidesa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la trama de fraude en el sector de los hidrocarburos protagonizada supuestamente entre otros por el empresario Víctor de Aldama pagó al ex ministro José Luis Ábalos el chalet de La Alcaidesa en Cádiz a fin de que Villafuel obtuviera la licencia de operador.

"Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito", le llegó a decir la empresaria Leonor González a su pareja Natán González, según se desprende del último informe aportado por el Instituto Armado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Según los agentes, "los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro".

La UCO destaca que la adquisición de ese chalet se produjo "tras un proceso de búsqueda y selección en el que intervino activamente" el entonces asesor de Ábalos, Koldo García. De Aldama también tuvo un papel protagonista, en tanto que actuó "como intermediario entre el ministro y la organización criminal", iniciando "las gestiones necesarias para la adquisición" de la vivienda.

"Referente a la referida anuencia del ministro y cuál fue la contraprestación que habría pactado a través de Víctor de Aldama con Claudio Rivas, la conversación mantenida con Koldo García, el 27 de diciembre de 2020, un día antes de la primera reunión de la organización criminal en el MINCOTUR (Ministerio de Industria y Turismo), lo esclareció", señalan los agentes.

La Guardia Civil recalca que Koldo le remitió "cuatro enlaces del portal inmobiliario Idealista relativos a propiedades en venta, entre las cuales se incluía la que, meses más tarde, la organización criminal entregó y puso a disposición de Ábalos, en La Alcaidesa".