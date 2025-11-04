La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reprobado este martes que el senador del PP Javier Arenas haya vapeado en su escaño durante la sesión de control, mientras él ha negado que llevara a cabo esa acción y que solo se llevó el vapeador a la boca como si fuera un bolígrafo. En las imágenes de televisión se ve cómo lleva un objeto a su boca y lo retira al ser advertido por una compañera de partido.

García se lo ha reprochado en declaraciones a la prensa al salir del hemiciclo, al señalar que le parece "insólito", aunque ha añadido que está a falta de que se acredite que realmente vapeaba. "Todas las instituciones se las están saltando, y la prueba es el señor Arenas vapeando", ha apuntado García respecto a la manera de ejercer el PP su mayoría absoluta en el Senado. Ella no pudo haber visto a Arenas, ya que el momento en el que se lleva el vapeador a la boca ocurre precisamente mientras la ministra interviene y justo a su espalda.

El escaño del exministro como portavoz adjunto del PP en el Senado es el situado inmediatamente detrás del de García en el banco azul del Gobierno. Por ello, cuando García está respondiendo en la sesión de control en las imágenes de televisión se puede ver lo que hace Arenas detrás. Se lleva un objeto alargado a los labios, tapado en su mayor parte por cuatro dedos de su mano derecha, como para iniciar un gesto típico del vapeo.

En ese instante, otra senadora del PP, Maria Salom, que se sienta a su izquierda, lo ve, le agarra la otra mano para avisarle y le señala con la mirada las pantallas del hemiciclo. Arenas las mira y se guarda el objeto en un bolsillo de su chaqueta, sin haber expulsado el aerosol propio del vapeo; también llamado humo o vapor, aunque no lo sea. Luego, en los pasillos, Arenas ha dicho a los periodistas que él no vapeó, que bajo ningún concepto vapea en interiores. Arenas ha indicado que solo se lo puso en la boca, como el que se lleva "un boli Bic". El Consejo de Ministros aprobó hace dos meses el anteproyecto de la ley antitabaco, a propuesta de García, que equipara los cigarrillos electrónicos y vapeadores al tabaco convencional.