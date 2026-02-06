Podemos votará a favor del escudo social pese a criticar "la chapuza y error garrafal" del Gobierno

La eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, ha adelantado que su formación votará a favor en el Congreso a la convalidación del decreto del escudo social, pese a criticar la "chapuza" del Gobierno al desgajar la revalorización de las pensiones en otro texto y el pacto entre el PSOE y el PNV para eximir a los caseros que alquilen una sola vivienda de la moratoria antidesahucios.

Así lo ha asegurado la dirigente morada en una entrevista de TVE, en la que ha recalcado que "Podemos va a estar ahí" y ha confirmado que su formación apoyará el decreto "aunque haya decrecido la protección", al entender que lo prioritario es evitar que "se pierdan derechos".

Esta misma semana la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, arremetió contra el acuerdo entre el Gobierno y el PNV, que tildó de "pacto criminal" y que le suscitaba "asco absoluto".

Pese a que los morados se decantan por el voto a favor, el decreto del escudo social corre el riesgo de ser tumbado en la Cámara Baja al avanzar Junts su rechazo al texto, al igual que PP y Vox.

Reprocha que el Gobierno no lo renovara por cuatro años

En este contexto, Montero ha reprochado que si el Gobierno hubiera renovado el escudo social por cuatro años, como reclamaba Podemos, "nadie habría puesto problemas" y no se habría llegado a la situación actual. "El Gobierno tiene que hacer lo que haga falta, lo que sea necesario, cualquier cosa, para que la gente esté protegida", ha incidido.

Por ello, la también secretaria política de Podemos ha recriminado que el Ejecutivo gobierne "como una veleta", priorizando pactos cambiantes con distintos socios parlamentarios en lugar de garantizar un mensaje claro de protección a la ciudadanía. "¿Gobernáis para estar bien con Junts o con el PNV, o para proteger a la gente?", ha cuestionado.

Con todo, Montero ha insistido en que el problema de fondo es político y ha alertado de que la gestión del Gobierno está alimentando el crecimiento de ultraderecha. A su juicio, la legislatura está "en una situación crítica" porque, bajo el argumento de la técnica parlamentaria, "lo que siempre se pone en duda son los derechos de la gente".

No obstante, ha recalcado que los dos decretos ya aprobados por el Consejo de Ministros están en vigor y deberán ser convalidados en el Congreso en el plazo de un mes, advirtiendo de que, si decaen, las familias afectadas quedarían sin protección.

De todas formas, la número dos de Podemos ha advertido de que Podemos no puede votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 si no se cumplen sus exigencias, como revertir el aumento de gasto militar o bajar por ley el precio del alquiler.

Belarra: "El troceo pone más difícil aprobarlo"

En la misma línea se ha manifestado este viernes la secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, quien ha reprochado al Ejecutivo haber "troceado" el decreto del 'escudo social' y haber "cedido a las exigencias de la derecha", aunque ha confirmado que su formación votará a favor de las medidas al considerar que sirven para "proteger a las personas" y a las familias vulnerables.

Antes de un encuentro con el sindicato CGT sobre la situación del ferrocarril en España, Belarra ha afirmado que el Gobierno "se ha equivocado de manera rotunda, un error garrafal y monumental" al dividir el decreto y ha advertido de que, "por culpa de esa cesión", se pueden encontrar "a miles de personas en la calle" que, según ha recalcado, "estaban protegidas cuando Podemos peleó en el Gobierno y escribió ese artículo en el decreto".

La parlamentaria del grupo Mixto entiende que la decisión de trocear el decreto "no iba a poner más fácil aprobarlo, sino que lo iba a poner más difícil". En este sentido, ha señalado que "esta derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo" y ha acusado al PSOE de ceder al PNV y aceptar que se pueda "desahuciar a más familias", al concederles que un inquilino vulnerable que no pague podrá ser desahuciado por un pequeño propietario.

La dirigente de Podemos ha añadido que, tras ese movimiento, Junts "también quiere que se desahucien no solo a esas familias sino aún más", y ha subrayado que su formación fue la que "escribió ese decreto" y esas medidas de protección social en el 'escudo social", por lo que, según "van a "tratar de garantizar la protección del máximo de familias vulnerables".

Y, frente a los intentos de varios grupos para intentar que Junts vote a favor de este decreto, Belarra sostiene que a este partido separatista no se le puede convencer "con argumentos", sino "con presión política", y ha defendido la necesidad de una "movilización social" para que esa formación "pague un precio por lo que está haciendo, que es dejar a miles de familias vulnerables en la calle".