El tiempo para la Feria de Abril de Sevilla: la Aemet aleja las previsiones de lluvia

Buenas noticias para el arranque de la Feria de Abril. Tras una primera predicción meteorológica en la que todo hacía apuntar que la semana de farolillos daría su pistoletazo de salida pasada por agua, cuando resta menos de una semana para que la luz ilumine el Real de Los Remedios, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) rebaja el riesgo.

Según las previsiones actuales, la noche del pescaíto aparece marcada por un leve porcentaje de lluvia, del 25%. Sí parece ser que será una jornada sin sol, ya que todo apunta a que un frente nuboso cubra el cielo de Sevilla en las horas previas al Alumbrado. Más acusada será la caída del termómetro. Tras una semana que se prevé por encima de los 30 grados, las máximas no pasarán de 24 el próximo sábado. Se mantienen las mínimas, que rondarán los 14.

Para el primer día de Feria, el del domingo, la Aemet baja a un 10% la probabilidad de lluvia. El sol sí lucirá en esta jornada, en la que se prevén nubes y claros y un aumento del mercurio. Los termómetros se quedarán cercanos a los 30 grados, con 28 previstos en estos momentos.

Menos optimista se muestra, por su parte, el portal web eltiempo.es. Aquí es posible ver la predicción del tiempo para toda la semana de Feria, que, salvo la noche del sábado, aparece sin riesgo de precipitaciones. No obstante, según esta web, el día previo a la noche del pescaíto la lluvia está asegurada durante toda la tarde, cuando se apunta una probabilidad en estos momentos del 90%. Para la noche, el riesgo cae drásticamente hasta un 20%, por lo que todo hace indicar que el inicio de la feria podría librarse de las, tan temidas en estos días como necesarias, gotas de lluvia.

La predicción para el resto de semana que hace eltiempo.es esta marcada por nubes y claros. Las temperaturas irán en asenso hasta alcanzar los 35 grados que se prevén para el Miércoles de Feria, el día festivo en el Real.

Jornadas de Feria pasadas por agua el año pasado

En la edición de 2022, la lluvia deslució el Real de la Feria haciendo acto de presencia en la tarde del lunes y el martes. Fueron unas jornadas de tormentosas que sorprendieron a más un feriante que inició el día con un sol radiante.

Los farolillos no pudieron con el agua y hubo que esperar al paso del frente para reponerlos con garantías de que no se fueran a caer de nuevo. Sin embargo, la inestabilidad, habitual en el mes de abril en Sevilla, no permitió que se repusieran en todas las calles.

El tiempo en abril en Sevilla

Durante el mes de abril en Sevilla, se pueden esperar temperaturas diurnas que oscilan entre los 20 y los 25 grados, aunque en ocasiones pueden alcanzar los 30 grados durante los días más cálidos. Las noches por contra son frescas, con temperaturas que pueden bajar a los 10 grados.

En cuanto a la lluvia, abril es un mes relativamente húmedo en Sevilla, con una precipitación media de alrededor de 40. Sin embargo, las lluvias suelen ser intermitentes y no muy intensas. Además, es posible experimentar algunas tormentas eléctricas y vientos fuertes.