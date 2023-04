Cómo llegar a la Feria de Abril de Sevilla

La Feria de Abril está marcada en el calendario de muchas personas como una fecha muy importante. Este 2023 se espera que haya una gran afluencia de público porque ya es la primera feria sin ningún tipo de restricciones por la pandemia de covid, se vuelve al cien por cien a como se llevaba celebrando este evento toda la vida.

Todos los que deseen ir a la Feria deben saber que está ubicada en el barrio sevillano de Los Remedios, este es el lugar del Real desde hace 50 años y por eso los usuarios podrán ver los balcones de las calles del barrio decoradas con frases de sevillanas, para celebrar así este aniversario tan longevo.

Sevilla se prepara para todo el aluvión de personas que recibirá a lo largo de la semana del 23 al 29 de abril y por eso hay preparados varios dispositivos para que la movilidad por la ciudad sea más rápida, fluida y llegue desde casi todos los puntos hasta el recinto ferial. Por ello hay varias maneras de llegar a la Feria a pie, en autobús, metro o en coche de caballo, dependiendo de las prioridades de cada uno se elegirá una u otra.

En coche particular

El coche particular queda casi descartado porque habrá cortes en el barrio de Los Remedios para que solo los residentes puedan tener acceso directo a sus hogares o garajes sin problema, pero estará restringido el acceso de otros coches para evitar que haya colapsos en las zonas cercanas al recinto.

Con el coche, la opción más recomendable es aparcar en el parking del Charco de la Pava. Está alejado del recinto ferial, pero cuenta con un servicio de lanzadera en autobús que nos deja en el Real sin complicaciones.

En autobús

Una de las maneras más cómodas para llegas a la Feria es ir en autobús. El precio del trayecto sube tanto en efectivo 1,60€ como en la tarjeta multiviajes: 1,50€. Habrá varias líneas que transporten a los pasajeros directamente a la Feria y que tienen paradas próximas a la portada:

Especial Charco la Pava (P-13) : Servicio gratuito

: Servicio gratuito Líneas 5,6,41,C1 y C2: Desde las 24:00. a las 6:00

Líneas que enlazan en el PRADO con el ESPECIAL FERIA

Líneas 1,21,22, 25, 26, 28, 29, 30, 31,34,38, C3, C4, LE, LN y EA

Líneas 10, 11, 12, 15, 16, 20, 27 y 52 cambian su terminal al Prado durante el sábado del Alumbrado, domingo, miércoles y sábado de Feria a partir de las 19:00h. El lunes, martes, jueves y viernes de Feria desde las 22:00h.

durante el sábado del Alumbrado, domingo, miércoles y sábado de Feria a partir de las 19:00h. El lunes, martes, jueves y viernes de Feria desde las 22:00h. Líneas 21 y 37 : trasladan su terminal al Prado a partir de las 24:00 de cada día de Feria.

: trasladan su terminal al Prado a partir de las 24:00 de cada día de Feria. Todas estas líneas (excepto 1, C3, C4, EA, LE, LN) prestan su servicio nocturno ininterrumpido, finalizando el servicio a las 5:30 del domingo 30 de abril.

Información adicional con cambios de recorrido:

Líneas 5 (sentido Santa Aurelia) y C1 : Modifican todos los días su recorridos para dar servicio a la Feria, desde las 12:00h. hasta las 7:00h. del día siguiente y hasta las 5:30h. del domingo 30 de abril.

: Modifican todos los días su recorridos para dar servicio a la Feria, desde las 12:00h. hasta las 7:00h. del día siguiente y hasta las 5:30h. del domingo 30 de abril. Líneas 6 (sentido V.Rocío), 41 (sentido centro) y C2 : Desde las 12:00h. del Sábado de Alumbrado y hasta las 5:30 del domingo 30 de abril, circulan por República Argentina y Juan Sebastián Elcano, con acceso a la Feria. La línea 41 sólo circula por República Argentina hasta las 12:00 de cada día.

: Desde las 12:00h. del Sábado de Alumbrado y hasta las 5:30 del domingo 30 de abril, circulan por República Argentina y Juan Sebastián Elcano, con acceso a la Feria. La línea 41 sólo circula por República Argentina hasta las 12:00 de cada día. Línea 3 : Con servicio ininterrumpido, manteniendo su recorrido habitual.

: Con servicio ininterrumpido, manteniendo su recorrido habitual. Líneas C1 y C2 : Realizarán el recorrido por la calle Torneo (sin circular por La Cartuja) todos los días desde las 16:00h. hasta las 06:00h. del día siguiente. El sábado de Feria, desde las 16:00h. hasta fin de servicio.

: Realizarán el recorrido por la calle Torneo (sin circular por La Cartuja) todos los días desde las 16:00h. hasta las 06:00h. del día siguiente. El sábado de Feria, desde las 16:00h. hasta fin de servicio. Líneas Nocturnas: No prestan servicio durante la semana de Feria

A la Feria de Sevilla en metro

Las personas que vayan a utilizar el metro deben saber que las paradas más cercanas a la Feria son la del Parque de los Príncipes y la de Blas Infante. Según publica la web de Tussam el horario del Metro va a ser el mismo que tiene normalmente, de todas maneras, los interesados podrán consultar si hay algún cambio en la web del metro o en sus redes sociales.

Andando

Los amantes de la feria que no quieran esperar colas o no tengan mucha prisa por llegar al Real pueden ir hasta un punto más o menos cercano a la Feria y desde ahí terminar de hacer el recorrido andando, aunque hay veces que es mejor esperar las colas para luego no sufrir el temido dolor de pies que termina aguando la fiesta a todos cuando llega.

Esta es la mejor opción cuando hay algunos momentos de colapso en los autobuses que llegan al recinto y muchas personas optan por bajarse en plaza de Cuba, república argentina o incluso los más valiente, van desde el prado a la Feria andando sin problemas.

En coche de caballo o a caballo

Hay quienes acuden a la feria en coche de caballo y aprovechan todo el día para poder disfrutar del maravilloso paseo de caballos que dura hasta alas 20:00. Esta opción puede ser la más cara pero la que mas luzca de camino a la Feria. Son muchos los jinetes que aprovechan esta ocasión para desfilar por las calles de Sevilla y el Real con su caballo, algunos van solo y otros llevan a su acompañante a la grupa.