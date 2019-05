Cómo ir con Uber a la Feria de Sevilla

Primera Feria de Abril para Uber en Sevilla. La empresa de transporte concertado, que opera en la ciudad desde septiembre de 2018, se estrena este año como una alternativa más para llegar al Real de la Feria. Aquellos que deseen poner rumbo al Real con el transporte ya concertado podrán contratar este servicio tanto a través de la aplicación móvil como a través de la página web

Aunque este servicio se rige por los cortes y regulaciones del plan especial de tráfico como un vehículo particular, habiendo zonas a las que no puede llegar, como por ejemplo la Portada, los vehículos de Uber sí pueden acceder para dejar usuarios en vías limítrofes con la Feria como la Avenida Juan Pablo II, a las "espaldas" del Real. No obstante, y tal y como la propia Uber informa en su página web, el punto oficial de encuentro Uber se sitúa cerca de la Contraportada.

"Cuando hayas pedido tu Uber, podrás encontrarte con tu conductor en el carril derecho de la Glorieta Avión Saeta, en el tramo comprendido entre la Carretera de la Exclusa y el Puente de las Delicias", concreta la compañía en un mensaje a sus usuarios que, incluso, ha lanzado a través de sus redes sociales.

Vamos a disfrutar de la Feria: desde el alumbrao hasta el último baile. Descubre dónde está nuestro punto oficial de encuentro en https://t.co/KVli7qCN1y pic.twitter.com/hIjOSogUVK — Uber España (@Uber_ES) 3 de mayo de 2019

Paradas de Uber en la Feria de Sevilla

El punto oficial de encuentro Uber está situada cerca de la Contraportada. Una vez concertado el servicio, podrás encontrarte con el conductor en el carril derecho de la Glorieta Avión Saeta, en el tramo comprendido entre la Carretera de la Exclusa y el Puente de las Delicias. Esta única parada es compartida con los autobuses por lo que provocó las quejas de los VTC en Sevilla por insuficiente espacio en la Feria de Sevilla.

Desde la compañía consideran que esta parada tiene aproximadamente unos diez metros de longitud, lo que los responsables del sector consideran insuficiente para dar servicio a unos 500 vehículos que están dispuestos para trabajar durante la Semana de Feria Además, tienen que compartir esa misma parada con autobuses.

Tarifas y precios de Uber en la Feria de Abril

Tal y como informó la compañía el pasado septiembre cuando desembarcó en Sevilla, el servicio mínimo de UberX en Sevilla será más barato que la bajada de bandera de los taxis –3,50 euros frente a los 3,65 euros de la tarifa más económica de los taxímetros– y costará hasta dos euros menos que de su competencia directa, la plataforma de intermediación española Cabify, cuyo servicio mínimo cuesta 5,50 euros.

Para saber el precio exacto que pagarás antes de concertar el transporte tienes que registrate como usuario en la página web de Uber y acceder al enlace a modo de calculadora que te permite incluir el punto de partida exacto y el destino en el recinto ferial.