El gobierno de José Luis Sanz cambiará el horario del paseo de caballos de la Feria de Sevilla

El gobierno de José Luis Sanz pretende cambiar el horario del paseo de caballos en la Feria de Sevilla. Aunque más que un cambio lo que llevará al Pleno será actualizar la ordenanza que regula esta fiesta para adaptarla a los verdaderos usos horarios de los caballistas, de ahí que sea este colectivo el que haya impulsado la propuesta. Se someterá a votación de los grupos políticos junto al resultado de la consulta ciudadana sobre el formato de la celebración, que comenzará este martes y se mantendrá abierto hasta las 20:00 del próximo jueves. Tal posibilidad sólo se planteará en caso de que los participantes en el sondeo expresen el deseo de que la semana de farolillos retome el modelo antiguo, de martes a domingo, y sea necesario cambiar el artículo 1 de dicha normativa.

De esta forma, la reforma de la ordenanza de la Feria no se limitará al cambio de fechas sobre el día de inicio y fin de la fiesta, sino que abarcará otros puntos que, en palabras del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, se han quedado obsoletos. Uno de ellos es el horario del Paseo de Caballos, que oficialmente comienza a diario a las 12:00 y concluye a las 20:00. Sin embargo, los caballistas y propietarios de carruajes han expresado al Ayuntamiento que la normativa debe adaptarse a la realidad y ésa no es otra que este paseo -una de las señas de identidad de la Feria- comienza bastante más tarde.

Según han precisado fuentes municipales a este periódico, se trataría de retrasar su hora de inicio, a las 13:00, cuando empiezan a llegar los primeros caballistas y carruajes. El final, establecido a las 20:00, se mantendría en principio igual para facilitar la salida de los participantes del real antes de que se encienda el alumbrado.

Otro de los cambios que llegarían afectaría al de las infraestructuras existentes para esta fiesta mayor de la ciudad que, según Alés, se han quedado "obsoletas". El concejal popular no ha querido precisar más detalles de tales propuestas, que se darán a conocer más adelante.

Casi 590.000 electores

Sí lo ha hecho sobre la consulta ciudadana que comenzará mañana y a la que están llamados a participar 584.265 electores. De ellos, 581.334 corresponden a sevillanos empadronados en la ciudad y 2.931 a titulares de casetas y de carruajes que no residen en la capital andaluza, según consta en el registro de la Delegación de Fiestas Mayores. Son los que decidirán sobre el formato de la Feria. Sólo caben dos posibilidades: mantener el modelo actual, establecido en el primer mandato del socialista Juan Espadas, de domingo a sábado; o el anterior, de martes a domingo.

La consulta comenzará este martes 23 de abril, a las 9:00, y concluirá el jueves 25, a las 20:00. Se espera tener los resultados esa misma noche. Los participantes podrán votar de forma telemática, para lo que habrán de descargarse previamente el código QR a través de la web consultaferia.org. Hasta la fecha y desde que este dispositivo estuviera operativo el 9 de abril se han contabilizado 53.740 descargas, cifra que, según Alés, supera ya al número de participantes en la consulta ciudadana de la década pasada en la que se fijó el formato actual. Esta cifra, sin embargo, no supone ni el 10% de los posibles participantes. El código para la elección se podrá seguir obteniendo durante los días de votación.

La otra posibilidad de votación es de manera presencial, en la sede de los 11 distritos de la ciudad, que permanecerán abiertos para ello los tres días, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Cada sede contará con "uno o dos ordenadores" y dispondrá de un funcionario municipal que asesorará a los participantes. Para cualquier incidencia, se podrá llamar al teléfono gratuito 010 o acudir a las oficinas municipales situadas en la calle El Jovo, 2.

Un proceso "fiscalizado"

El concejal de Fiestas Mayores ha insistido en que se trata de un proceso "fiscalizado" en todo momento por funcionarios y cuyo resultado estará refrendado por un notario. También ha hecho hincapié en que el gobierno no ha tomado parte por un modelo u otro, y que la consulta obedece a una promesa realizada por Sanz durante la campaña electoral de 2023. No obstante, conviene puntualizar que durante las vísperas de la pasada Feria y durante su celebración, el regidor popular ha expresado su predilección por el formato anterior, denominado corto, al considerar que el actual "no hay cuerpo ni bolsillo que lo aguante".

En caso de que la mayoría de los participantes voten a favor del modelo antiguo, se llevará a pleno junto a las otras propuestas de cambio. Sería en sesión ordinaria, bien de mayo o junio. Si se opta por el formato actual, no será necesario modificar el artículo 1 de la ordenanza de la Feria.

Los datos de esta consulta se han vuelto a recordar después de que Alés repitiera las cifras del balance de la Feria de 2024, dadas a conocer el pasado domingo. El edil de Fiestas Mayores ha incidido en que esta edición ha sido la "más multitudinaria" de la historia, en la que se han superado los tres millones de visitantes, uno más que el año pasado. La ha calificado de "brillante" y "segura". Ha resaltado que la derogación de la ley seca en el barrio de Los Remedios no ha provocado ningún repunte de la botellona y ha elogiado otras medidas tomadas por el gobierno local, como los agentes tutores y la recogida de la basura de las casetas por la mañana.

"El catastrofismo de la oposición"

También ha negado cualquier problema de movilidad para llegar al real, pese a las largas colas registradas en las jornadas iniciales en el Metro y la dificultad para lograr taxi a determinadas horas de la noche. Alés considera que tal percepción se debe al "catastrofismo de la oposición", en alusión a las críticas del PSOE por la falta de un plan que garantizara el acceso a la Feria. "Es una Feria urbana, que no está a las afueras de la ciudad. La movilidad ha funcionado. Ahí están los datos de Tussam que lo demuestran", ha aseverado.

De igual modo, ha destacado que ha sido "una Feria sin apagones", después de los problemas originados en 2023. Todo ello gracias a la reforma de la red eléctrica acometida en el real, que ha evitado también cortes de suministro en Los Remedios y Tablada.