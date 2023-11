Pequeños y grandes sueños para la edad de las promesas

El SEFF aprovecha las sesiones matinales del fin de semana para concentrar su oferta en esas películas de animación, de temas amables y formas suaves, que tanto éxito tienen entre grandes y pequeños que acuden al cine en familia tras avituallarse en el ambigú. En Mary y el pastel de coliflor y canela, Enzo d’Alò narra la historia de Mary, una niña de once años que sueña con convertirse en una gran chef. Su abuela la animará a hacer realidad este anhelo a partir de un viaje que le obliga a traspasar las barreras del tiempo y en el que cuatro generaciones de mujeres se reúnen para conocerse a fondo y sin tapujos. Alain Gagnol y Jean-Loup Felicioli nos sumergen, en Nina y el secreto del erizo, en la vida de una chiquilla a la que le gusta dormir escuchando las historias que su padre inventa, las de un erizo que descubre el mundo. Pero una noche el progenitor, preocupado por el trabajo, no sigue el ritual y no le cuenta una nueva aventura; por suerte, su mejor amigo estará allí para ayudarla a encontrar una solución.

Desde Hungría, Filip Pošivac nos presenta a Tony, que, en la película que lleva su nombre, tiene una característica de nacimiento: ¡brilla! Pero pasa los días escondido en casa soñando con tener a alguien con quien jugar. Poco antes de Navidad, una peculiar niña llamada Shelly se muda a su edificio y pone patas arriba su mundo. Juntos se embarcarán en una aventura mágica. Finalmente, en ¡Linda quiere pollo!, Paulette se da cuenta de que ha castigado injustamente a su hija y hará lo que sea para compensarla. A pesar de su falta de habilidades culinarias, se embarca en la misión de preparar un pollo con pimientos. Sin embargo, se topa con un desafío inesperado: una huelga general que le dificultará conseguir los ingredientes.