Ruido y furia para un cambio

Siete obras muy distintas entre sí comparten no sólo cartel, sino una clara vocación por buscar vías alternativas a los agotados temas, miradas, estilos y aproximaciones al problemático presente. Como ejemplo más evidente el de 20 días en Mariupol, donde un equipo de periodistas ucranianos de AP atrapados en la sitiada ciudad lucha por continuar su trabajo documentando la invasión rusa. Giacomo Abbruzzese decide en cambio en Disco boy acompañar el itinerario de Aleksei, que llega a París para alistarse en la Legión Extranjera francesa, un cuerpo militar muy selectivo que permite conceder el pasaporte a cualquier inmigrante, incluso indocumentado. Para el cineasta Bas Devos lo importante en Here es la precariedad más inmediata, la de Stefan, un trabajador rumano de la construcción que vive en Bruselas, y que cuando está a punto de marcharse conoce a una joven que trabaja en un pequeño restaurante.

Las otras cuatro propuestas son españolas. La de Lois Patiño en Samsara, donde persigue el tortuoso, y siempre incierto, viaje del alma tras abandonar el cuerpo que nos llevará a Asia y África. Pedro Aguilera decide reescribir la vida del poeta maldito Arthur Rimbaud, convirtiéndolo en un traficante en el Cuerno de África. Allí intenta montar una caravana y vender una partida de armas al rey de Abisinia. Splendid hotel: Rimbaud en África promete encender la polémica entre los más puristas. En On the go volvemos a cuestiones más prosaicas, concretamente la de ser o no ser madre. Milagros (37) estira una juventud sin preocupaciones en sus últimos años de fertilidad, mientras que Jonathan (24) busca consuelo a un abandono. Por último, la directora Virginia García del Pino prefiere invitar a un grupo de gente a la lectura del guion de una película (La estafa del amor) sobre un hombre que enamoraba a mujeres para extorsionarlas.