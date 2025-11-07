Alberto Rodríguez en cinco películas (y una serie) imprescindibles

El Festival de Cine de Sevilla premia a Alberto Rodríguez por una trayectoria que, según la organización, ha contribuido a “consolidar la identidad del nuevo cine español” con obras como La isla mínima, Grupo 7 o Modelo 77. El director afronta un momento de madurez tras su doblete en San Sebastián con Los tigres y Anatomía de un instante, y el SeFF lo homenajea junto a Costa-Gavras y Juliette Binoche.

Rodríguez suma títulos destacados como La isla mínima, triunfadora en los Goya, o Modelo 77. En San Sebastián presentó Los tigres, un thriller sobre buzos industriales rodado en Huelva con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, y Anatomía de un instante, recreación del 23-F a partir de la novela de Javier Cercas. ¿Por dónde empezar a revisitar su obra? Aquí van algunas pistas:

Cinco títulos clave en su filmografía

La isla mínima (2014)

Thriller policíaco ambientado en las marismas del Guadalquivir, en la Transición: dos policías antitéticos investigan la desaparición de dos adolescentes mientras el paisaje actúa casi como un personaje. Ganó 10 Goya (película, director, etc.). La crítica subrayó su atmósfera “muy negra” y la fotografía de Álex Catalán; en Reino Unido la elogiaron como un neo-noir andaluz atmosférico.

Modelo 77 (2022)

Drama carcelario inspirado en la COPEL y situado en la Cárcel Modelo de Barcelona, centrado en dos reclusos que planean un gran golpe mientras reclaman derechos. Fue candidata a 16 Goya. Se definió como un “thriller político-carcelario” vibrante, con músculo de producción y vocación de memoria histórica.

El hombre de las mil caras (2016)

Cine de espías sobre el caso Roldán visto a través del estafador Paesa: sátira política, engaños y dobleces narrados como un heist elegante. Las críticas destacaron su impecable acabado técnico y una ironía seca, aunque se señalaron altibajos de ritmo en el último tercio.

Grupo 7 (2012)

Policiaco áspero en la Sevilla pre Expo’92: una unidad antidroga opera en el filo de la ley. Se aplaudieron el nervio de la puesta en escena, el trabajo en exteriores y el tono de “cine de trinchera”; para varios medios fue de lo más destacado del cine español de su año.

7 vírgenes (2005)

Retrato crudo de adolescencia marginal en Sevilla, con un permiso de 48 horas como detonante del viaje del protagonista. Se valoraron su verismo y una dirección “con mano férrea”, si bien hubo quien la consideró irregular pese al buen trabajo interpretativo.

La peste, la gran apuesta televisiva

La peste (2018–2019)

Thriller histórico ambientado en la Sevilla de finales del XVI, entre epidemias, corrupción y fanatismo. Producción de gran escala para Movistar+, con una recreación de época muy ambiciosa; varias críticas la definieron como un “viaje sensorial” de poderío visual, aunque también se señaló que la trama podía ser lo más flojo frente a la deslumbrante ambientación. La temporada 2 viró hacia el crimen organizado (La Garduña).

Pistas de visionado para quienes se inician en su cine

Empezar por La isla mínima para captar su pulso visual.

para captar su pulso visual. Seguir con Grupo 7 y Modelo 77 para su vertiente policíaca y social.

y para su vertiente policíaca y social. Completar con El hombre de las mil caras y 7 vírgenes para su registro de espionaje y drama juvenil.

y para su registro de espionaje y drama juvenil. Rematar con La peste si se busca mundo de época y ambientación monumental.

El Festival de Cine de Sevilla

La 22.ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SeFF) comienza este viernes, 7 de noviembre, y se prolonga hasta el 15 de noviembre. La muestra proyectará 192 títulos, reunirá a más de 350 figuras del panorama internacional —entre directores, intérpretes, guionistas o productores— y homenajeará este año a Alberto Rodríguez y Costa-Gavras.