La belga 'We Believe You', Giraldillo de Oro del Festival de Cine Europeo de Sevilla

Diego Palomino, de la distribuidora Karna, ha recogido el Giraldillo de Oro para 'We believe you'

La película We Believe You, ópera prima de los belgas Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, se ha alzado con el Giraldillo de Oro a la Mejor Película de la 22 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, según ha comunicado el jurado durante la lectura del palmarés este sábado.

El jurado de la Sección Oficial ha resaltado de la cinta, que retrata la lucha de una madre por proteger a sus hijos del padre en un sistema de justicia que pone el foco en ella, su valentía, ya "que convierte un proceso judicial en una reflexión colectiva sobre la violencia sistémica, la vulnerabilidad y la empatía".

Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys han recibido también el premio al Mejor Guion por We Believe You, por "construir tensión desde lo íntimo y lo contenido y que logra revelar toda la violencia institucional".

La película ha sumado además un tercer Giraldillo, el de Mejor Actriz, para su protagonista, Myriem Akeddiou, "por una actuación con una profunda carga emocional que sostiene todo el film y que transmite con cada gesto la verdad íntima del personaje".

Daniel Vidal Toche, director de 'La anatomía de los caballos' / EP

El cineasta Georgi M. Unkovski, por su parte, ha logrado con su película DJ Ahmet el Gran Premio del Jurado "por su mezcla de humor, ternura y vitalidad"; además, se ha hecho con el premio al Mejor Actor para el joven Arif Jakup, quien interpreta a un adolescente de 15 años de una remota aldea que encuentra refugio en la música electrónica, "por una interpretación que combina frescura, ternura y verdad".

El premio a la Mejor Dirección ha recaído en la cineasta estadounidense descendiente de familia palestina Cherien Dabis por All That's Left of You, una ficción en torno a una saga familiar palestina de tres generaciones.

También ha sido reconocida por el jurado La anatomía de los caballos, la deslumbrante ópera prima de Daniel Vidal Toche, que explora el sentido de la revolución a través de los siglos y su actual desmantelamiento, y que ha recibido el premio a la Mejor Fotografía para Angello Faccini, así como la Mejor Dirección Artística para Juan Pablo Garay.

El palmarés de la Sección Oficial se completa con el premio al Mejor Montaje para Hansjörg Weissbrich por su trabajo en Turno de noche, de la cineasta Petra Volpe, película elegida para representar a Suiza en los Oscars.

En cuanto a Cortometrajes, el jurado ha decidido otorgar el premio al Mejor Cortometraje de Imagen Real a In Her Arms, de Roman Volosevych; y el premio al Mejor Cortometraje de Animación a The Bird from Within, de la cineasta Laura Anahory.

Otros premios

En esta 22 edición el Festival de Sevilla ha concedido por segundo año el Premio Puerta América, al que optaban las películas de las distintas secciones del festival que representan a sus respectivos países en la candidatura al Óscar a Mejor Película Internacional, y que ha recaído en Valor sentimental, del cineasta noruego Joachim Trier.

Por otro lado, Life after Siham, de Namir Abdel Messeeh, ha sido elegida como Mejor Película de la sección Embrujo; y el Gran Premio del Público a la Mejor Película de la Selección de la European Film Academy ha correspondido a Little Amélie, una producción francesa dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han.

El cineasta Marc Ortiz, que competía en la sección Rampa con Els mals noms, ha sido el ganador del Premio AC/E a la Mejor Dirección de Película Española, concedido por Acción Cultural Española; mientras que el jurado de la sección Rampa ha reconocido como Mejor Película a My Father's Shadow, debut del director y guionista británico Akinola Davies Jr.

En la sección Alumbramiento, se ha premiado como Mejor Película a Renovation, primer largometraje de Gabrielė Urbonaitė.

El Premio Juan Antonio Bermúdez a la Mejor Película de Ficción de Panorama Andaluz ha sido para Golpes, de Rafael Cobos; el de Mejor Documental para Tiempo entre olivos, de Fany de la Chica; y se ha otorgado además una mención a No sea tu falta, dirigida por Moisés Salama y coescrita con Miguel Ángel Oeste.

El Premio Rosario Valpuesta al Mejor Cortometraje de Panorama Andaluz ha sido para Allí, lejos de aquí, de Pedro Gondi; mientras que el Premio Especial Rosario Valpuesta a la Contribución Artística en Valores se ha otorgado a Las desqueridas, de Charlie García Villalba y Gonzalo Ruiz Esteban.

El jurado ASECAN ha decidido conceder ex aequo sus dos premios de esta edición. Por un lado, el de Mejor Guion de Largometrajes a Golpes, escrito por Fernando Navarro y Rafael Cobos y a Los pinceles de la baronesa, escrita y dirigida por Mauricio Angulo y Julio Muñoz.

Este jurado ha concedido el premio al Mejor Guion de Cortometrajes a Acción, figuración, de Pablo Cueto y a Discordia, coescrito por su director, Álvaro Amate, y Jaime Tigeras.

La convocatoria del XVIII Premio Europeo de Cine-Guion Cinematográfico Universidad de Sevilla en categoría de ficción ha deparado un primer premio para El infinito tiene hambre, de Alejandro Ruiz Padín; y un segundo premio en la categoría de no ficción para 'Nadie quiere enterrarte', de Matías García Martín.

El jurado del Premio AAMMA Women in Focus ha otorgaso ex aequo este galardón a la ganadora del Giraldillo de Oro, We Believe You, y a The Girls We Want, de Prïncia Car.

Els mals noms, dirigida y escrita por Marc Ortiz, ha resultado ganadora del Premio Queer Ocaña; el Premio Europa Junior, ha sido para Mascotas al rescate; y el Premio Cinéfilos del Futuro ha sido para otra película de animación: la coproducción hispano norteamericana Bella.