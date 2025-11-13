'La casa en el árbol', terror con la Mala Rodríguez, llega este viernes al Festival de Sevilla

Tras conseguir alzarse con el premio a mejor película internacional en el Horror Fest de Utah (EEUU), y después de su periplo por varios festivales de Europa, La casa en el árbol por fin llega a Sevilla, la ciudad de su director, Luis Calderón, que con 31 años consiguió su objetivo de dirigir un largometraje. Y este viernes cumplirá otro sueño: presentar su ópera prima en su tierra y ante su gente. Será en el Teatro Alameda, a las 21:00 horas.

Esta historia, protagonizada por la actriz Sandra Escacena (la protagonista de Verónica, de Paco Plaza), puede presumir también de ser el único título del género de terror seleccionado para esta edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. La película combina elementos del cine slasher con un discurso profundamente humano sobre el trauma, la identidad y la redención.

Completan el reparto Kandido Uranga, que regresa al género tras la aclamada Errementari, y dos debutantes de excepción: la ex actriz del cine para adultos Apolonia Lapiedra y la artista jerezana Mala Rodríguez, quien además interpreta el tema principal de la película, una poderosa reinvención del poema Kennamore Street de José María Fonollosa.

La sinopsis cuenta cómo Ale, su novio Jesús y su perro Drago disfrutan de un fin de semana romántico en una cabaña en un árbol, suspendida a más de 20 metros de altura, en el bosque de Zeanuri (País Vasco). En mitad de la noche, Ale se despierta sobresaltada por los ladridos de Drago. Tras salir para ver qué ocurre, verá caer a Jesús de manera mortal.

Un año después, Ale vuelve a aquel lugar, convencida de que la muerte no fue accidental, sino obra de una figura que habita en el bosque y cuya existencia tendrá que demostrar para enfrentarse a ella. Pero… ¿podrá acabar con esa presencia?

Luis Calderón (Sevilla, 1993) es director, guionista y productor. Estudió Comunicación Audiovisual en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. En 2015 dirigió su primer cortometraje, Sabbat, con el que se alzó con el primer premio del jurado de Los Ángeles Urban Fest.

Calderón se ha forjado en el audiovisual a través de todo tipo de trabajos, como vídeos musicales para artistas de la talla de Macaco, Pastora Soler, Alfred García o Valeria Castro, entre otros, además de dirigir publicidad y otros trabajos. Además, Calderón, conocido por ser el creador del movimiento PXXR CINEMA (el cine de los pobres), propone con esta ópera prima un manifiesto visual y emocional sobre la necesidad de democratizar la creación y la financiación del cine para las nuevas generaciones. “Queremos que los jóvenes sientan que hacer una película también está a su alcance”, ha declarado el propio director, que junto a su equipo ha levantado la producción de manera totalmente independiente.