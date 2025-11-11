Farruquito: "Si la película solo llega a hablar de mí, ya te digo que no se hubiese hecho"

"Farruquito es como un pájaro de cintura para arriba y como un puma de cintura para abajo". Así describe Rubén Olmo, director de Ballet Nacional de España, al bailaor en el documental Serás Farruquito. Filme que se presenta en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y que está dirigido por Santi Aguado y Reuben Atlas. Un trabajo que revela la historia de toda una saga de genios del flamenco, de hecho ssu gran protagonista confiesa entre risas que "si la película solo llega a hablar de mí, ya te digo que no se hubiese hecho", pero que además ha servido como una "terapia" para el sevillano al narrar los sucesos más trágicos que le han pasado en su vida.

"Reuben no conocía la figura de Farruquito, pero se quedó fascinado por su historia y enseguida arrancó el proyecto con la productora Ami Minars. Yo entré unos meses más tarde porque Reuben se dio cuenta de que necesitaba un socio en España y nos quedamos los tres con la sensación de que estábamos alineados, de que teníamos la misma visión y de que íbamos a poder trabajar juntos", indica Aguado sobre los primeros pasos de un documental que pasará por diferentes festivales, como el DOC NYC, antes de llegar a la gran pantalla y a Movistar+ el próximo año.

Todas las partes coinciden en que "esta película se empieza a escribir casi sin darnos cuenta", de manera "orgánica". Lo que en un comienzo trataba de contar la historia del bailaor da un paso más allá para retratar a una de las dinastías más importantes de España. "Esta película ayuda a conocer que, la familia Farruco, no solo hemos sido unos gitanos a los que nos ha gustado el baile y el flamenco, también hemos sido una familia que ha estudiado, que ha trabajado muchísimo, que ha estado supercomprometida con el arte y que, a la vista está, hacemos una película donde lo que intentamos es aportar a los demás nuestra experiencia", recalca Farruquito. Así, el documental retrata ese legado que ha pasado de generación en generación. Desde Farruco, el abuelo de Farruquito, hasta Juan El Moreno, su hijo.

El proyecto audiovisual también se detiene en los sucesos más trágicos que han sucedido en la vida del artista. Abordarlos a través de Serás Farruquito le ha servido para sacar sus demonios más profundos. "Cuando uno habla de cosas duras que le han pasado en la vida y no solamente habla, sino que consigue contarlas con la verdad y el corazón por delante... no se me ocurría mejor manera de contárselo a mis hijos", reflexiona el bailaor.

Otra de las grandes aristas que aborda el documental es la importancia del propio pueblo gitano. Así lo recalca Noelia Cortés, activista y figura clave en el asesoramiento artístico de la película. "He intentado que se narre ese pueblo gitano con la mayor sensibilidad posible y que hubiese una justicia en cómo se rescata y se recuerda a Juan El Moreno padre o a Farruco. Todas esas figuras que no pueden hablar por sí mismas", señala Cortés y pone en valor el peso de las figuras femeninas. "No se suele escuchar a la mujer del artista", en este caso Rosario, "que influye muchísimo en cómo él lo afronta todo". En definitiva, la labor de Cortés ha tratado de "humanizar" a Farruquito, porque "la gente tiene una imagen muy salvaje de él", pero en realidad, "es una persona supertierna".